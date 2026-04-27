"논란 넘어 아티스트로"…QWER, 정체성 찾는 모험의 시작[SC현장]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] QWER의 새로운 도전이 시작된다.

Advertisement

27일 오전 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 QWER의 미니 4집 '세리머니' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

쵸단은 "10개월간 기다려 준 팬분들께 감사하다. 퍼포먼스도 많이 성장했다"고, 히나는 "챕터2를 시작하게 된 만큼 좀더 멋진 모습 보여드리겠다"고, 시연은 "더 내공이 쌓인 음악 들려드리겠다"고 밝혔다.

QWER은 2023년 10월 데뷔 후 '디스커드' '고민중독' '내 이름 맑음' 등 독보적인 서사와 밴드 사운드로 '믿고 듣는' 밴드로 자리잡았다. 이에 힘입어 아시아권과 미주권을 도는 월드투어까지 성공시키며 확장세를 보이고 있는 팀이다.

Advertisement

'세리머니'는 그런 멤버들의 만남과 성장을 넘어 본격적으로 팀으로서 정체성과 자아를 찾아가는 앨범이다.

Advertisement

쵸단은 "이전 챕터에서 만남과 성장기를 보여줬다면, 이번에는 정체성과 자아를 찾는 챕터다. 성장한 만큼 더 준비된 음악 보여 드리겠다. 이번 챕터는 한마디로 '질주'다. 지치지 않고 달려나가는 모습 보여드리겠다"고, 히나는 "'디스코드'부터 '눈물참기'까지 서사를 잘 풀어왔다. 챕터2는 스스로를 축하하며 성숙한 모습으로 더욱 나아가 보겠다는 의미를 담고 있다. 수록곡부터 멤버 전원이 더 적극적으로 작업에 참여했다. 월드투어를 통해 많은 경험을 하고 정신적으로, 체력적으로 다양한 걸 배우기도 했다. 아티스트로서 한걸음 나아갈 수 있는 시간이 됐다"고 자신했다.

마젠타는 "이번에는 본격적으로 불을 붙이는 '점화' 챕터다. 앨범에 모두 적극적으로 의견을 냈고 활발하고 여유있게 작업?다"라고, 시연은 "이전 챕터에서 우여곡절을 겪으며 성장했다면 이번엔 도원결의를 통해 한팀이 된 모습 보여드리겠다. 프로듀서진과 함께 하며 책임감이 생겼다"고 전했다.

Advertisement

타이틀곡 '세리머니'는 세상의 틀에서 벗어나 나답게 살아가겠다는 다짐의 순간을 기념하고 축하한다는 메시지를 담은 곡이다. QWER 특유의 통통 튀는 사운드가 귀를 사로잡는 곡으로, 마젠타와 히나는 작사에 참여해 진정성을 더했다.

Advertisement

이밖에 이번 앨범에는 '배드 해빗' '바니바니' '아워 보야지' '파이오니아' 등 QWER의 솔직한 심경과 포부를 담은 다섯 곡이 수록됐다.

QWER은 이날 오후 6시 '세리머니'를 발표, 본격 활동에 돌입한다.

쵸단은 "현장에서 들려드리는 우리만의 라이브 사운드가 울림을 준 것 같다. 기회가 된다면 '썸머소닉 페스티벌'에 나가고 싶다. 음악방송 1위도 하고 싶다"고, 히나는 "멜론 차트 1위를 하게 된다면 사연을 받아 깜짝 방문 등 축하하는 자리를 만들어 보고 싶다"고, 시연은 "1위를 하게 된다면 멤버들과 도원결의를 하며 군무를 해보고 싶다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com