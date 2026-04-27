“고인 능멸 행위” 김수미 출연료 1억6천만 미지급 사태...연매협, 제작사 직격 [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] (사)한국연예매니지먼트협회(이하 연매협) 특별기구 상벌조정윤리위원회(이하 상벌위)와 한국방송연기자노동조합(이하 한연노)이 뮤지컬 '친정엄마' 제작사의 출연료 미지급 사태와 관련해 27일 다시 한 번 강경한 입장을 내놨다.

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양 단체는 지난 4월 13일 공동 입장문을 통해 해당 사안의 심각성을 지적하며 즉각적인 해결을 요구했지만, 이후에도 제작사 측의 공식적인 해명이나 구체적인 조치는 전혀 없는 상태라고 밝혔다.

상벌위 조사 결과 고(故) 김수미의 미지급 출연료는 약 1억6천만 원 규모로 확인됐으며, 같은 작품에 출연한 배우 이효춘 역시 출연료를 한 푼도 지급받지 못한 것으로 드러났다. 이효춘은 제작사를 신뢰하고 출연을 진행했지만 결국 금전적 피해를 입었고, 해당 사실을 직접 협회에 신고한 것으로 알려졌다.

상벌위는 제작사가 장기간 문제 해결에 나서지 않은 점을 지적하며 사실상 방치에 가까운 대응이라고 비판했다. 또한 고인과 원로 배우를 상대로 한 미지급 행위가 업계의 신뢰를 훼손하는 중대한 사안이라고 강조했다.

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이번 사태는 배우들뿐 아니라 현장에서 참여한 스태프들의 임금 문제로도 확산되는 양상이다. 무대, 음향, 조명 등 제작 인력의 급여 미지급 의혹까지 제기되면서 논란은 더욱 커지고 있다.

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이에 연매협 상벌위와 한연노는 해당 제작사에 고 김수미 및 이효춘 관련 미지급 금액 전액의 즉각적인 지급을 재차 요구했다. 아울러 요구가 받아들여지지 않을 경우 '불량 제작사'로 지정하고 업계 전반에 해당 사실을 공유하는 한편, 캐스팅 협조 중단 등 강력한 제재 조치를 예고했다.

양 기관은 이번 사안을 단순한 분쟁이 아닌 업계 내 고질적인 임금 체불 관행을 바로잡는 계기로 보고 있으며, 원칙에 따른 대응을 이어가겠다는 방침을 분명히 했다.

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tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

(사)한국연예매니지먼트협회(이하'연매협') 특별기구 상벌조정윤리위원회(이하'상벌위')는 한국방송연기자노동조합(이하 한연노)과 함께 지난 4월 13일 공동 보도자료를 통해 뮤지컬 '친정엄마' 제작사의 故김수미님의 출연료 미지급 사태의 심각성을 지적하고, 즉각적인 해결을 강력히 촉구하는 입장을 표명한 바 있습니다.

그러나 연매협 특별기구 상벌위 및 한연노가 공식 입장을 통해 해당 제작사에 대하여 출연료 미지급 문제의 즉각적인 시정을 요구한 바 있음에도 불구하고, 현재까지 뮤지컬 '친정엄마' 제작사는 故김수미님의 출연료 미지급에 대해 명확한 해결 방법 제시 및 어떠한 입장 표명도 없이 묵묵부답으로 일관하고 있습니다.

상벌위가 조사한 결과 故김수미님의 출연료 미지급 금원은 총 1억6천만원으로 확인되었으며 또한, 뮤지컬 '친정엄마'에 故김수미님과 함께 공동으로 출연하신 대중문화예술인 이효춘님은 직접 본 협회로 출연료 미지급 사안을 신고하여 사실을 확인한 결과 이효춘님은 출연료를 지급 받지 못한 상황에서도 뮤지컬 '친정엄마'제작사 대표를 믿고 출연을 강행하였으나 결과적으로 출연료 전액을 단 한푼도 받지 못하여 현재 출연료 미지급으로 인한 피해를 입은 사실을 확인하였습니다.

故人과 원로 배우에 대한 장기간의 출연료 미지급이라는 어처구니 없는 피해 상황이 이어지고 있으며 이러한 피해 사실에 대하여 상벌위는 다시 한번 심각한 유감의 뜻을 표명합니다.

이에 연매협 특별기구 상벌위는 故김수미님의 출연료 미지급 건과 대중문화예술인 이효춘님의 출연료 미지급 건을 병합하여 대응하기로 결정하였기에 뮤지컬'친정엄마'제작사에게 故김수미님의 출연료 미지급금 1억6천만원과 대중문화예술인 이효춘님의 출연료 미지급금 전액을 즉시 지급할 것을 재차 강력히 요청하며 다음과 같이 엄중한 입장을 밝히는 바입니다.

1. 대중문화예술인의 존엄성을 짓밟는 '고의적 횡포'를 중단하라.

대중문화예술인의 순수한 노동에 대한 정당한 대가를 공정하게 보상해야 하는 원칙을 져버린 이번 사태는 평생을 대중문화예술 발전에 헌신한 故人과 원로 배우의 명예와 존엄성을 짓밟는 파렴치한 행위입니다. 2년이라는 긴 시간 동안 출연료 미지급에 대한 아무런 소통과 해결 없이 방임으로만 일관한 제작사의 못된 태도는 故人과 원로 배우를 능멸한 '고의적인 횡포'이자 위법 행위입니다.

제작사의 출연료 미지급 행위는'고인이 되셨으니 적당히 넘어가도 된다.''소속사 없이 활동하는 힘없는 원로 배우다'라는 식의 비겁하고 비윤리적인 사고에서 비롯된 것으로 보이는데 이는 대한민국 대중문화예술 업계에서 결코 용납될 수 없고 용서받을 수 없는 불법행위인 것입니다.

2. 스태프들의 눈물 섞인 임금 체불 문제도 즉각 해결하라.

현재 본 사안은 배우뿐만 아니라 무대, 음향, 조명, 소품 등 현장에서 함께 땀 흘린 스태프들의 임금 또한 제대로 지급되지 않았다는 주장이 제기되며 파장이 커지고 있습니다. 대중문화예술인과 스태프들의 땀과 노력은 경제적 가치로만 환산할 수 없는 소중한 것이며, 이들의 노동에 대한 정당한 대가를 가로채는 행위는 전체 업계의 이미지를 실추시키는'갑질'의 전형입니다.

3. 무관용 원칙에 따른 '업계 영구 퇴출' 조치

본 협회 특별기구 상벌위 및 한연노는 뮤지컬'친정엄마'제작사가 상기 요구사항을 이행하지 않을 경우, 뮤지컬'친정엄마'제작사를 불량제작사로 지정하여 연예 관련 유관 단체에게 회람할 것이며 또한 故김수미님의 출연료 미지급 및 대중문화예술인 이효춘님의 출연료 미지급 관련 사안이 해결될 때까지 뮤지컬'친정엄마'제작사의 모든 제작 활동의 캐스팅 업무에 협조하지 말 것을 본 협회 회원사들에게 공지하여 업계에서 영구 퇴출 되도록 주도할 것입니다.

상벌위와 한연노는 故 김수미님과 대중문화예술인 이효춘님의 권익 침해에 대한 책임을 끝까지 물을 것이며, 본 사안이 완전히 해결될 때까지 관련 조치를 단계적으로 강화할 것입니다.

이번 사태를 대중문화예술산업 업계 내의 해묵은 악습인 출연료 미지급 관행을 근절하기 위한 중대한 사안으로 규정하고, 대한민국 대중문화예술산업의 신뢰와 질서를 바로 세우기 위한 중대한 기준점으로 판단하여, 본 사안에 대하여 무관용 원칙을 적용하며 유사 사례에 대해서도 동일한 기준으로 예외 없이 대응할 것임을 알려드립니다.

출연료 미지급 사태가 해결되지 않고 계속 이어진다면 한류를 이끌고 있는 K컬처의 자부심이 한순간에 속절없이 무너질 수도 있음을 엄숙히 경고합니다.

이에 연매협 특별기구 상벌위와 한연노는 출연료 미지급 사태에 결코 침묵하지 않을 것이며 반드시 출연료 미지급 사태를 척결하고 업계 질서 확립과 공정한 계약 문화 정착을 위해 가능한 모든 대응 수단을 강구할 것임을 분명히 밝히는 바입니다.

감사합니다.

(사)한국연예매니지먼트협회(이하 '연매협') 특별기구 상벌조정윤리위원회(이하 '상벌위')는 업계관계자 스스로 무분별한 분쟁으로 인한 피해를 막고, 공공의 이익을 대변하며 자체 정화 등을 통한 건전한 업계관례와 사회적 정의를 정립시키고자 대중문화산업계 최초의 업계 자정 시스템으로서 2009년 설립된 연매협의 상설특별기구이며, 진실한 사실로서 공공의 이익을 대변하며 이를 통하여 건전하고 양성적인 산업 시스템을 만들기 위하여 최선을 다하고 있는 기구입니다.

또한 상벌위는 전속계약 분쟁 조정중재 및 자정시스템을 통해 업계 내의 분쟁을 대화와 타협으로 합의 조정중재하고 있으며 연예매니지먼트업계에 혼란을 주는 사회악 불량 매니저, 연예인 성접대 기획사, 상습적 매니저 임금 체불 기획사, 배우 출연료 미지급 불량 드라마 및 영화제작사, 기획사 등의 업계 퇴출을 주도하여 대중문화예술업계가 올바르게 나아갈 수 있도록 공평 공정하게 최선의 노력을 다하는 대한민국 연예단체의 唯一無二한 분쟁조정기구이며, 대중문화예술기획업 등록 종사경력 확인단체(고시번호: 2015-0023)로 지정 되어있는 연매협 특별기구임을 알려드립니다.

한국방송연기자노동조합(이하 한연노)은 탤런트, 성우, 코미디언, 무술연기자, 연극인 등 5개 지부가 산하단체로 가입 되어있는 산별 노동조합으로 현재 6천여 명의 조합으로 구성되어 있으며, 열악한 제작 환경을 개선하고 대중문화예술인의 자긍심과 정당한 대우, 보상을 누릴 수 있는 토대를 마련하는 시발점이자 조합원의 권익을 강화하기 위한 적극적 변화의 산물입니다. 현재 한연노는 방송계 잔해해 있는 부정과 비리를 일소하고 조합원들의 삶과 터전을 보호하는 정책의 입안자로서 그 위상을 세워나가고 있습니다.

(사)한국연예매니지먼트협회 특별기구

상 벌 조 정 윤 리 위 원 회

한국방송연기자노동조합 탤런트지부