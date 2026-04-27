고개 숙인 조현택 "죄송합니다" 사과→'대인배' 마사 "조현택 향한 비난 자제해달라" SNS 당부…큰 부상은 피해

사진제공=한국프로축구연맹

사진(울산)=윤진만 기자

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[스포츠조선 윤진만 기자]대전하나시티즌의 '낭만 미드필더' 마사가 대인배의 면모를 과시했다.

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마사는 27일 개인 SNS를 열어 큰 부상은 아닌 것 같다며 자신의 상태를 알리는 한편 반칙을 범한 조현택(울산)에 대한 비난은 자제해달라고 당부했다.

마사는 지난 26일 문수축구경기장에서 열린 울산 HD와의 '하나은행 K리그1 2026' 10라운드에서 경기 막바지 울산 풀백 조현택에게 반칙을 당했다. 후반 추가시간 3분, 마사는 상대 진영에서 공을 몰고 가고 있었다. 뒤따라오던 조현택이 뒤에서 마사를 어깨로 강하게 밀었다. 주심은 경고를 내밀었다. 허리 통증을 호소한 마사는 훌훌 털고 일어났다. 하지만 후반 추가시간 6분, 대전의 역습 상황에서 크로스를 받기 위해 상대 골문 방향으로 달려가는 도중 허리를 붙잡고 쓰러졌다. 양 팔로 'X'자를 그려 벤치에 더이상 뛸 수 없다는 신호를 보냈다. 마사는 결국 들것에 실려 경기장을 빠져나갔고, 경기 후 구급차에 올라타 병원으로 이송됐다.

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대전팬은 일본 출신 마사의 부상을 안타까워하는 동시에 부상을 야기한 조현택에 대해 동업자 정신이 부족하다며 비난과 비판을 퍼부었다. 축구 커뮤니티 등에는 조현택의 과거 거친 파울 모음집이 올라왔다.

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마사가 시즌 아웃에 준하는 큰 부상을 당했다는 일부 보도와 달리, 대전측은 마사의 상태에 대해 척추돌기골절 진단을 받았으며 최소 3~4주 동안 치료 및 재활을 할 예정이라고 밝혔다. 마사는 현재 병원에 입원한 상태다.

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마사도 "큰 부상은 아닐 것 같아서 걱정하지 않으셔도 된다. 걱정해 주신 분들께 진심으로 감사드린다"라고 말했다. 2026년 북중미월드컵 브레이크 기간에 맞춰 복귀할 것으로 예상된다.

마사는 이어 "상대 선수에게서 직접 여러 번 사과를 받았기 때문에 SNS에서의 비난은 정말로 자제해주셨으면 한다"라고 당부했다.

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조현택은 경기 후 마사에게 직접 연락해 사과의 뜻을 전한 것으로 전해졌다. 울산측은 '구단은 마사의 빠른 쾌유를 기원한다'라고 밝혔다.

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2024년 대전에 입단해 3시즌째 활약 중인 마사는 "솔직히 저는 30살쯤부터 이 스포츠에서 어느정도 한계를 느끼기 시작했고, 매 경기가 마지막일 수 있다는 생각으로 축구를 해왔다"며 "하지만 국적이 다른 한국 분들, 그리고 대전 외의 팬분들로부터도 걱정과 응원의 메시지를 받으면서 조금 더 오래 축구를 하고 싶다는 마음이 들었다"라고 다짐했다.

한편, 마사는 울산전에서 부상을 당하기 전 1골 1도움 원맨쇼를 펼치며 4대1 대승을 도왔다. 루빅손, 디오고, 정재희가 릴레이 골을 터뜨렸다.

대전 미드필더 이순민은 "마사가 부상을 당하고 나서 움직이질 못하더라. 오늘 너무 좋은 활약을 해줬는데 부상을 당해 안타깝다. 부상 부위가 허리인 것 같아서 더 걱정된다"라고 말했다.

황선홍 대전 감독은 "큰 부상이 아니길 바란다"라고 했다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com