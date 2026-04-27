김신영, 송은이와 결별 후 4년 만에 재회 "섭섭함 어떻게 감췄을까"…불화설 실체 '울컥'

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 송은이와 김신영이 4년 만에 재회한 가운데 그간의 속마음을 털어놓는다.

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27일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 "김신영, 송은이와의 불화설?! 옥탑방에서 밝히는 두 사람의 심경 고백!"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

공개된 영상에는 과거 소속사 대표와 소속 연예인으로 오랜 시간 동고동락했던 송은이와 김신영이 전속계약 종료 이후 4년 만에 마주하는 모습이 담겼다. 특히 당시 결별을 두고 갈등설이 불거졌던 만큼, 두 사람의 재회에 이목이 쏠렸다.

송은이는 "가족처럼 너무 연대를 했다"라고 말문을 열었고, 김숙은 "의미 있는 자리다. 4년 만에 만났다"라고 했다.

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김신영은 "한마디하고 싶다"라면서 이제야 그때 그 시간을 조심스럽게 꺼냈다. 송은이도 "솔직하게 말하면 그때 서운한 마음인지 뭔지 모르지만"이라면서 당시 심경을 최초로 고백한다. 이후 김신영이 "섭섭함을 어떻게 감췄을까"라고 말하는 장면이 이어지며, 두 사람이 밝힐 진심에 관심이 집중된다.

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두 사람의 모습을 지켜보던 김숙은 "서로 그리워했던 것 같다. 울컥하는 것도 있다"라고 말했고, 주우재는 "신영 누나가 뭐 할 때 되게 흐뭇하게 보더라"고 덧붙였다.

한편, 김신영은 요요가 온 근황도 밝혔다. 그는 "1년 만에 44kg 감량했다"라고 말하자, 주우재는 "절반을 잘라 낸 거냐"라며 놀랐다.

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이에 김신영은 "맞다. 지인들이 '10년 이상 버티면 먹어도 안 찐다'라고 해서 나도 그런 줄 알았다"라면서 "복귀까지 단 6주 걸렸다"라고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com