구속 피한 방시혁, 경찰 "구속영장 재신청 답변 어려워"[종합]

방시혁 하이브 의장. 사진 제공=하이브

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[스포츠조선 백지은 기자] 경찰이 방시혁 하이브 의장에 대한 수사를 이어갈 방침이다.

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경찰청 관계자는 27일 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 열린 정례 기자간담회에서 "검찰이 요구한 부분에 대한 보완이 우선이다. 검찰에서 보완수사를 요구한 부분에 대해 엄정하게 다시 보완 중"이라고 밝혔다.

또 구속영장 재신청 여부에 대해서는 "미리 예단해서 말하기 어렵다. 보완수사 요구 내용 자체가 수사 대상이 되는 사안이다. 진행중인 수사와 관련한 구체적인 사항은 답변이 어렵다"고 말을 아꼈다.

주한미국대사관으로부터 방시혁 등에 대한 출국금지 해제 요청이 온 것에 대해서는 "서한문을 받은 사실이 있다"면서도 "문서 회신 여부 등 구체적인 내용은 수사 중인 사안이자 외교 관계가 걸린 문제라 답변이 어렵다"고 답을 피했다.

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방시혁은 2019년 기존 하이브 투자자들에게 상장 계획이 없다고 속여 자신과 관계가 있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다. 하이브 상장 후 사모펀드는 보유 주식을 내다 팔았고 방시혁은 미리 맺은 주주간 계약에 따라 매각 차익의 30%, 약 1900억원을 받은 의혹을 받는다.

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방시혁 측은 초기 투자자를 속인 것이 아니라 투자자들이 요청했기 ??문이고, 수익 배분 또한 투자자가 먼저 제시한 조건이라고 주장했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 사기적 부정거래 등의 혐의로 방시혁에 대해 출국금지 신청을 하고, 21일 구속영장도 신청했다. 그러나 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사부는 24일 범죄 혐의에 대한 소명이 다소 부족하다며 경찰이 신청한 구속영장을 반려했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com