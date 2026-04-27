“속눈썹 시술 중”..‘최고기♥’ 이주은, 알고 보니 뷰티업계 종사자

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 최고기의 여자친구 이주은이 본업에 대해 밝혔다.

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27일 '최고기의 육아채널' 채널에는 '권태기, 5년 동안 없었어요...?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최고기, 이주은 커플은 구독자들의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다. 이주은은 최고기의 딸 솔잎이를 처음 본 날, 솔잎이의 반응에 대한 질문에 "저를 보자마자 '하츄핑 이모~'라며 달려왔다. 그 전에 영상통화도 했지만 낯을 안 가려서 놀랐다"라고 떠올렸다.

본업에 대한 질문도 나왔다. 이주은은 "제 본업을 되게 궁금해하시더라. 저는 뷰티업계 쪽에서 일했다. 속눈썹 펌이나 연장을 했다"라고 밝혔다. 이어 "(최고기와 함께 예능에 출연한 후) 고객님들이 축하한다고 연락 주셨는데 어떤 분인지 다 기억하고 있다. 먼저 연락 주시고 응원해 주셔서 너무 감사드린다. 고객님들 사랑합니다"라고 덧붙였다.

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최근 최고기는 TV CHOSUN 'X의 사생활'을 통해 자신의 유튜브 채널 PD인 여자친구 이주은을 공개해 화제를 모았다. 최고기는 유깻잎과 이혼하고 2년 후 이주은을 만나게 됐다면서, 딸 솔잎이가 이주은에게 "엄마"라고 부르는 모습도 공개했다.

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이주은은 최고기와의 만남에 대해 "SNS를 통해 처음 연락하게 됐다. 고기 님의 팬이었는데, 고기 님이 제 게시물에 '좋아요'를 눌러주셨다. 저한테는 연예인이니까 제가 보낸 DM을 안 읽을 줄 알았다. 근데 감사하다는 DM을 보냈더니 답장이 왔다. 만났더니 대화가 너무 잘 통하고 다정했다"라고 설명했다.

한편 최고기는 2016년 유튜버 유깻잎과 결혼, 슬하에 딸 솔잎이를 뒀지만 2020년 이혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com