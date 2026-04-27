넥스지 유우 "생일날에 컴백, 신기하다…부모님도 오시기로 해서 기대"

그룹 넥스지(NEXZ) 싱글 2집'Mmchk' 발매 기념 프레스 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 멤버 유우가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 넥스지(NEXZ)가 컴백 소감을 밝혔다.

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넥스지는 27일 서울 용산 블루스퀘어에서 두 번째 싱글 '음츠크('Mmchk)' 쇼케이스를 열고 "생일에 컴백해서 신기하다"라며 "가족들도 오시기로 해서 기대된다"라고 했다.

넥스지가 가요계에 컴백하는 것은 지난해 10월 미니 앨범 '비트복서' 이후 6개월 만이다. 특히 컴백일에 생일을 맞은 유우는 "신기하다. 끝나고 팬분들과 만날 수 있어서 너무 행복하다"고 이날 오후 8시에는 컴백 쇼케이스를 열고 팬들과 만나는 자리를 언급했다.

그러면서 "개인적인 얘기인데, 가족들도 오신다. 가족들과 보내는 생일 오랜만이라 기대된다"며 기쁜 마음을 드러냈다.

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"음츠크"라 읽는 리드미컬한 사운드처럼 어딘가 독특하고 묘한 매력을 풍기는 앨범명 '음츠크는 넥스지가 남다른 그들의 존재감을 어필하는 인기척이다.

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토모야는 "정해진 기준이 아니라 우리만의 자유를 즐기자고 했다. 저희의 유쾌한 에너지와 당당한 자신감을 담았다"고 새 싱글을 소개했다.

이번 싱글에는 타이틀곡 '음츠크'를 비롯해 수록곡 '하이프맨(HYPEMAN)'과 '음츠크(영어 버전) 까지 총 3곡이 실린다.

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넥스지는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 '음츠크'와 동명의 타이틀곡을 발매한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com