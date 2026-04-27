넥스지 "보이그룹 컴백 경쟁, 부담있지만…준비하면서 걱정보다 기대"

그룹 넥스지(NEXZ) 싱글 2집'Mmchk' 발매 기념 프레스 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 넥스지(NEXZ)가 보이그룹 컴백 경쟁에 자신감을 드러냈다.

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넥스지는 27일 서울 용산 블루스퀘어에서 두 번째 싱글 '음츠크('Mmchk)' 쇼케이스를 열고 "많은 아티스트분이 컴백하신다고 해서 부담있지만"라며 "준비하면서 걱정보다 기대가 됐다"라고 했다.

이번 싱글에는 타이틀곡 '음츠크'를 비롯해 수록곡 '하이프맨(HYPEMAN)'과 '음츠크(영어 버전) 까지 총 3곡이 실린다.

특히 넥스지 멤버 토모야, 휴이, 유키가 작사 크레디트에 이름을 올려 눈길을 끈다. 그간 작사 작업에 꾸준히 참여하여 역량을 키워온 넥스지가 이번에는 전곡에 자신들의 손길이 닿은 앨범을 선보이고 '차세대 자체 제작 그룹'의 떡잎을 드러낸다.

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유키는 "각자 잘 하는 거 가져와서 하나씩 하나씩 작품을 만들었다"라며 "수로곡 '하이프맨'에 마음에 드는 가사가 있는데 '빛나는 너라서/ 나도 빛날 수 있다'는 내용이다. 이걸 무대에서 영감을 받은 건데, 무대에서 보는 팬분들의 반짝반짝 빛나는 모습을 보면서 떠오르는 가사였다"고 말했다.

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신곡 '음츠크'는 넥스지만의 자유로움을 제대로 보여줄 노래다. 베이스 하우스를 기반으로 한 댄스 트랙 위 유쾌한 랩과 중독적인 비트가 리스너들의 귓가를 사로잡는다. 휴이는 "어떻게 보면 마이웨이인데, 자기만의 방식대로 움직이고, 끌리는 것을 선택하는 방식이 저희와 닮아 있다"라고 전했다.

최근 NCT 위시, 투어스, 코르티스 등 비슷한 세대의 보이그룹들도 대거 컴백해 치열한 경쟁이 예상된다. 소 건은 "대단하신 선배님들과 많은 아티스트분들이 컴백하신다. 거기에 저희 넥스지가 껴서, 컴백을 한다고 했을 때 살짝 잘 할 수 있을까라는 부담감이 있다. 그래도 많은 아티스트 속에서 저희가 해왔던 경험을 딱 보여줄 수 있겠다는 마음으로 준비했다. 준비하면서 걱정보다 기대가 많이 올라왔다"고 자신했다.

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넥스지는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 '음츠크'와 동명의 타이틀곡을 발매한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com