[SC현장]"모두가 '음츠크' 할 수 있도록"…'차세대 JYP 보이그룹' 넥스지, 유행까지 노린다(종합)

그룹 넥스지(NEXZ) 싱글 2집'Mmchk' 발매 기념 프레스 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 넥스지(NEXZ)가 '음츠크'라는 낯선 한 단어로 '가요계 유행'을 노린다.

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넥스지는 27일 서울 용산 블루스퀘어에서 두 번째 싱글 '음츠크('Mmchk)' 쇼케이스를 열고, 새 싱글에 대한 얘기를 들려줬다.

넥스지가 가요계에 컴백하는 것은 지난해 10월 미니 앨범 '비트복서' 이후 6개월 만이다. 특히 컴백일에 생일을 맞은 유우는 "신기하다. 끝나고 팬분들과 만날 수 있어서 너무 행복하다. 개인적인 얘기인데, 가족들도 오신다. 가족들과 보내는 생일 오랜만이라 기대된다"며 기쁜 마음을 드러냈다.

"음츠크"라 읽는 리드미컬한 사운드처럼 어딘가 독특하고 묘한 매력을 풍기는 앨범명 '음츠크는 넥스지가 남다른 그들의 존재감을 어필하는 인기척이다.

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토모야는 "정해진 기준이 아니라 우리만의 자유를 즐기자고 했다. 저희의 유쾌한 에너지와 당당한 자신감을 담았다"고 새 싱글을 소개했다.

그룹 넥스지(NEXZ) 싱글 2집'Mmchk' 발매 기념 프레스 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 넥스지가 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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이번 싱글에는 타이틀곡 '음츠크'를 비롯해 수록곡 '하이프맨(HYPEMAN)'과 '음츠크(영어 버전) 까지 총 3곡이 실린다.

특히 넥스지 멤버 토모야, 휴이, 유키가 작사 크레디트에 이름을 올려 눈길을 끈다. 그간 작사 작업에 꾸준히 참여하여 역량을 키워온 넥스지가 이번에는 전곡에 자신들의 손길이 닿은 앨범을 선보이고 '차세대 자체 제작 그룹'의 떡잎을 드러낸다.

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유키는 "각자 잘 하는 거 가져와서 하나씩 하나씩 작품을 만들었다"라며 "수로곡 '하이프맨'에 마음에 드는 가사가 있는데 '빛나는 너라서/ 나도 빛날 수 있다'는 내용이다. 이걸 무대에서 영감을 받은 건데, 무대에서 보는 팬분들의 반짝반짝 빛나는 모습을 보면서 떠오르는 가사였다"고 말했다.

그룹 넥스지(NEXZ) 싱글 2집'Mmchk' 발매 기념 프레스 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 넥스지가 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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신곡 '음츠크'는 넥스지만의 자유로움을 제대로 보여줄 노래다. 베이스 하우스를 기반으로 한 댄스 트랙 위 유쾌한 랩과 중독적인 비트가 리스너들의 귓가를 사로잡는다. 휴이는 "어떻게 보면 마이웨이인데, 자기만의 방식대로 움직이고, 끌리는 것을 선택하는 방식이 저희와 닮아 있다"라고 전했다.

소 건은 "'음츠크'에 저희를 봐달라는 뜻이 들어가 있다. 저희를 안 봐주시는 분들에게도, 저희 봐달라고 '음츠크, 음츠크'라 외친다. 넘치는 매력과 에너지를 봐달라는 어필의 단어다"라며 "계속 '음츠크, 음츠크'할 예정이다"라고 '음츠크'를 설명했다.

'전원 춤수저'로 유명한 만큼, 퍼포먼스에 대해서도 궁금증이 생긴다. 휴이는 "'음츠크' 반복할 때 포인트 안무가 있다. 좀 더 사람들에게 관심을 받으면 좋겠다는 의미의 동작이다"라고 귀띔했다.

하루는 "하나의 장르로 감출 수 없는 안무다. 넥스지 만의 매력인데, 어렸을 때부터 각자 다른 장르를 해서, 어떤 안무라도 일곱 명 각자 다른 색깔로 소화할 수 있다. 그래서 이번 안무도 잘 느낄 수 있을 것 같다"라고 짚었다.

그룹 넥스지(NEXZ) 싱글 2집'Mmchk' 발매 기념 프레스 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

오는 5월 20일이면 어느덧 데뷔 2주년을 맞는다. 유우는 "벌써 2주년을 맞이했는데, 실감이 안 난다. 아직도 데뷔 때 기억이 생생하게 남아 있다. 지금까지 많은 경험을 겪으면서 많은 무대를 했는데, 이번엔 '음츠크'를 통해 많은 분에게 더 알리고 싶다"라고 바랐다.

토모야는 "2년 전에 첫 쇼케이스할 때, 전날 잠이 안 올 정도로 떨렸다. 그런데 이번에도 떨렸는데 좀 잤다"며 웃으며 "무대를 즐길 수 있는 바이브가 많이 는 것 같다"라고 했다.

소 건은 "연말 무대가 제일 큰 경험이 된 거 같다. 여러 선후배 아티스트님들과 같은 무대에 서는 경험을 하면서, 많은 영감을 받고 성장할 수 있었던 시간이 됐다. 그래서 저희도 넥스지 만의 색깔을 보여주자고 했다"고 짚었다.

휴이는 "많은 시상식에서 상을 받았는데, 저희가 받아도 되나라는 생각도 했다. 더 열심히 하는 동기부여가 됐다. 경험을 하면서 여유가 생긴 것 같다"며 성장한 점을 자부했다.

최근 NCT 위시, 투어스, 코르티스 등 비슷한 세대의 보이그룹들도 대거 컴백해 치열한 경쟁이 예상된다. 소 건은 "대단하신 선배님들과 많은 아티스트분들이 컴백하신다. 거기에 저희 넥스지가 껴서, 컴백을 한다고 했을 때 살짝 잘 할 수 있을까라는 부담감이 있다. 그래도 많은 아티스트 속에서 저희가 해왔던 경험을 딱 보여줄 수 있겠다는 마음으로 준비했다. 준비하면서 걱정보다 기대가 많이 올라왔다"고 자신했다.

그룹 넥스지(NEXZ) 싱글 2집'Mmchk' 발매 기념 프레스 쇼케이스가 27일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 넥스지가 수록곡 무대를 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

2PM, 갓세븐, 데이식스, 스트레이 키즈, 엑스디너리 히어로즈 등에 이어 JYP엔터테인먼트에서 출격한 보이그룹이라는 점도 언급됐다. 휴이는 "JYP 넥스트 제너레이션도 듣고 싶은 수식어라, 말씀해 주시는 것만으로도 감사하다. 그 수식어에 맞게끔 잘 하겠다"고 각오했다.

특히나 스트레이 키즈 이후 6년 만에 나오는 JYP엔터테인먼트 보이그룹이라, 부담도 느꼈을 것으로 보인다. 세이타는 "선배님들이 만들어주신 길을 잘 가면서, 저희만의 색깔과 음악을 보여주려고 한다. 스트레이 키즈 선배님과 또 다른 저희만의 매력을 보여드리겠다"며 포부를 드러냈다.

스트레이 키즈 멤버들과의 일화도 전했다. 유키는 "아이엔 선배님과 '음츠크' 챌린지 영상을 찍었다. 따뜻하게 말을 걸어주셨다. 제 이름 외워주신 것 같아서 기뻤다"고 말했다.

'다국적 보이그룹'이라는 것에도 자부심을 표했다. 토모야는 "다국적이니까 많은 도시에 가서 다양한 문화를 즐길 수 있는 게 장점이다. 얼마 전에 홍콩에서 스페셜 콘서트를 하고 왔는데, 그때 넥스지로 데뷔하길 너무 잘 했다"라며 "다국적 보이그룹이라 단점은 전혀 없다"라고 답했다.

끝으로 세이타는 "훨씬 더 많은 사랑을 받고, 관심을 얻고 싶다. 음악방송 1위 후보에 들어가서 영광이고 기쁘지만, 1등을 못 해서 이번 활동을 통해서는 1등을 하고 싶다"고 바랐다.

전작에서 '따봉쥬스'라는 말을 듣고 싶다고 했던 소 건은 "제가 따봉쥬스를 밀었는데, 따봉쥬스가 유행되지 않아서 아쉬웠다. 그래도 이번 '음츠크'라는 단어가 캐치하고 임팩트 있는 단어라 생각한다. 이 단어로 저희의 귀엽고 멋있는 모습을 잘 전달할 수 있도록 하겠다. 모두가 '음츠크'할 수 있게끔 열심히 하겠다"고 밝혔다.

넥스지는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 '음츠크'와 동명의 타이틀곡을 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com