투어스 "데뷔 3년 차, 성장한 점?…멤버들이 운동 시작, 성숙해졌다"

그룹 투어스(TWS) 미니 5집발매기념 미디어 쇼케이스가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 투어스(TWS)가 데뷔 3년 차의 성장한 점을 짚었다.

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투어스는 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 미니 5집 '노 트래저디(NO TRAGEDY)' 쇼케이스에서 "데뷔 3년 차, 성장한 점으로는 멤버들이 운동해서 성숙해졌다"라고 했다.

지난해 10월 '오버드라이브'의 '앙탈 챌린지'로 대중성과 화제성을 모두 잡은 투어스가 약 6개월 만에 돌아왔다. 경민은 "제가 이번에 성인이 되면서, 멤버 전원이 성인이 된 후 처음 발표하는 앨범이니 더 기대해 달라"고 컴백 소감을 밝혔다.

신보 '노 트래저디'는 정해진 운명을 기다리지 않고 주체적으로 사랑을 완성해 가는 투어스를 그린 앨범이다. 사랑을 향해 돌진하는 여섯 소년의 '직진 로맨스'가 한층 트렌디한 음악과 퍼포먼스로 생생하게 펼쳐진다. 영재는 "사랑을 쟁취하려는 투어스의 적극적이고 능동적인 이야기를 들려드리려고 한다"고 귀띔했다.

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성장한 음악적 역량도 돋보인다. 투어스는 이번 앨범으로 하우스, 알앤비, 붐뱁 힙합, 펑크, 록 등 다채로운 곡 스타일을 아우르며 음악 스펙트럼을 확장시켰다. 기존에 들려주지 않았던 발성과 창법 등을 시도하며 자신들의 무궁무진한 성장 가능성을 증명해 보일 계획이다. 또 도훈, 영재, 한진, 지훈이 직접 작사에 참여해 진정성을 더했다.

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지훈은 "기존 저희 모습은 유지한 채, 어떻게 하면 더 신선한 모습을 보여줄지 멤버들과 많은 고민을 했다. 감사하게도 이번 앨범에서 다양한 장르를 기반으로 한 곡들에 도전할 수 있었다"고 말했다.

도훈은 "타이틀곡 주제가 꿈 속에서 그리던 완벽한 상대를 향해 저희 마음을 숨김 없이 드러낸다. 그에 걸맞는 영화를 보면서, 감정을 상상하면서 작사를 했다"고 했고, 영재는 "제가 들은 플레리스트를 들으면서 영감을 얻었다"며 고개를 끄덕였다.

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벌써 3년 차에 접어든 소회도 밝혔다. 경민은 "무대에서 연기하는 표정과 태도가 자유로워진 것 같다. 그리고 멤버들이 운동을 해서, 성숙해진 모습도 보실 수 있을 것 같다"라고 전했고, 영재는 "무대 위에서 여유로워진 모습이나 표정이 다채로워졌다. 표현할 수 있는 폭이 넓어진 게 성장한 것 같다"고 했다.

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지훈은 "이번 앨범을 준비하는 과정에서 팀워크가 성장한 것 같더라. 데뷔 전에는 맞지 않았던 것이 이제는 눈빛만 봐도 다 서로 알 수 있게 됐다"라고 짚었다.

투어스는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 '노 트래저디'를 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com