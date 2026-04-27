[SC현장]"이번엔 '따룸 챌린지'"…투어스, '첫 밀리언셀러'로 따라갈 신드롬 예고(종합)

그룹 투어스(TWS) 미니 5집발매기념 미디어 쇼케이스가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 투어스(TWS)가 '앙탈 챌린지'를 넘어 '따룸 챌린지' 신드롬을 예고했다.

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투어스는 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 5집 '노 트래저디(NO TRAGEDY)' 쇼케이스를 열고, 신보에 대한 얘기를 들려줬다.

지난해 10월 '오버드라이브'의 '앙탈 챌린지'로 대중성과 화제성을 모두 잡은 투어스가 약 6개월 만에 돌아왔다. 경민은 "제가 이번에 성인이 되면서, 멤버 전원이 성인이 된 후 처음 발표하는 앨범이니 더 기대해 달라"고 컴백 소감을 밝혔다.

신보 '노 트래저디'는 정해진 운명을 기다리지 않고 주체적으로 사랑을 완성해 가는 투어스를 그린 앨범이다. 사랑을 향해 돌진하는 여섯 소년의 '직진 로맨스'가 한층 트렌디한 음악과 퍼포먼스로 생생하게 펼쳐진다. 영재는 "사랑을 쟁취하려는 투어스의 적극적이고 능동적인 이야기를 들려드리려고 한다"고 귀띔했다.

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성장한 음악적 역량도 돋보인다. 투어스는 이번 앨범으로 하우스, 알앤비, 붐뱁 힙합, 펑크, 록 등 다채로운 곡 스타일을 아우르며 음악 스펙트럼을 확장시켰다. 기존에 들려주지 않았던 발성과 창법 등을 시도하며 자신들의 무궁무진한 성장 가능성을 증명해 보일 계획이다. 또 도훈, 영재, 한진, 지훈이 직접 작사에 참여해 진정성을 더했다.

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지훈은 "기존 저희 모습은 유지한 채, 어떻게 하면 더 신선한 모습을 보여줄지 멤버들과 많은 고민을 했다. 감사하게도 이번 앨범에서 다양한 장르를 기반으로 한 곡들에 도전할 수 있었다"고 말했다.

도훈은 "타이틀곡 주제가 꿈 속에서 그리던 완벽한 상대를 향해 저희 마음을 숨김 없이 드러낸다. 그에 걸맞는 영화를 보면서, 감정을 상상하면서 작사를 했다"고 했고, 영재는 "제가 들은 플레이리스트를 들으면서 영감을 얻었다"며 고개를 끄덕였다.

그룹 투어스(TWS) 미니 5집발매기념 미디어 쇼케이스가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 투어스가 타이틀곡 '널 따라가' 무대를 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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타이틀곡 '널 따라가 (유, 유)'를 통해 꿈처럼 다가온 운명의 상대를 향한 마음을 거침없이 고백한다. "내 세상이야 너는 이제"와 같은 가사가 R&B 감성을 녹여낸 하우스 사운드와 어우러져 세련된 분위기를 선사한다.

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지훈은 "사랑에 푹 빠진 투어스를 그려낸 곡이다. 사랑이라는 감정을 이렇게까지 본격적으로 노래에서 얘기한 적은 이번이 처음인 것 같다. 멤버들과 사랑이 뭘까라는 얘기도 나눴다. 이 질문의 답변은 팬분들이 저희를 바라보는 눈빛을 보면서 찾았다"고 곡을 소개했다.

도훈은 "저희 타이틀곡을 처음 들었을 때부터 인상적이었다. 중독성 강한 훅이라 대중분이 많이 좋아해 주실 것 같다"고 했고, 한진은 "딱 저희 느낌이더라. 투어스의 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다'"며 널 따라가'를 처음 들었을 때를 떠올렸다.

그룹 투어스(TWS) 미니 5집발매기념 미디어 쇼케이스가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 투어스가 수록곡 '너의 모든 가능성이 되어 줄게' 무대를 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

'앙탈 챌린지'를 이을 새로운 트렌드의 탄생도 기대된다. 먼저 '앙탈 챌린지' 인기에 대해서는 영재가 "'앙탈 챌린지'가 그렇게 사랑 받을 줄 몰랐는데, 최선을 다 한 만큼 알아봐 주신 것 같다"고 진단했다.

이번 '널 따라가'의 '포인트 퍼포먼스'로는 도훈이 '따룸' 챌린지를 언급하며 "사랑하는 사람을 따라가겠다는 내용을 담았다"고 했고, 신유는 "전작에서는 활기찬 에너지가 포인트라면, 이번에는 절제하는 게 매력이라고 생각한다"고 귀띔했다.

지훈은 "'따룸' 챌린지라고 중독적인 후렴구에서 나온다. 그런데 단순한 안무 챌린지 뿐만 아니라, 어떤 동작을 따라가는 챌린지가 될 수도 있고, 저희가 여러가지로 변형해서 준비해봤다. 챌린지의 즐거움을 드리고 싶다"라며 "개인적으로 '따룸' 챌린지니 따릉이 자전거와 안전에 유의하면서 챌린지를 찍고 싶다"며 웃었다.

함께 챌린지를 찍고 싶은 아티스트도 꼽았다. 한진은 "아이유 선배님의 노래와 드라마 너무 좋아한다. 아이유 선배님과 챌린지를 찍고 싶다"며 아이유를 향한 팬심을 드러냈다.

그룹 투어스(TWS) 미니 5집발매기념 미디어 쇼케이스가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 투어스가 타이틀곡 '널 따라가' 무대를 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

무엇보다 '노 트래저디'로 새로 쓸 기록에 관심이 쏠린다. 116만 장(4월 24일 기준)을 기록한 선주문량은 미니 4집 '플레이 하드' 최종 선주문량(64만 8182장)의 두 배 가까운 수치다. 이번 앨범으로 투어스가 첫 '밀리언셀러' 타이틀을 거머쥘지 기대가 모인다.

신유는 "선주문량 100만장 넘어서 깜짝 놀라고 기뻤다. 단순한 숫자가 아니라, 팬분들이 주시는 동기부여라 생각한다. 더 열심히 하겠다"라고 각오를 다졌다.

벌써 3년 차에 접어든 소회도 밝혔다. 경민은 "무대에서 연기하는 표정과 태도가 자유로워진 것 같다. 그리고 멤버들이 운동을 해서, 성숙해진 모습도 보실 수 있을 것 같다"라고 전했고, 영재는 "무대 위에서 여유로워진 모습이나 표정이 다채로워졌다. 표현할 수 있는 폭이 넓어진 게 성장한 것 같다"고 했다.

지훈은 "이번 앨범을 준비하는 과정에서 팀워크가 성장한 것 같더라. 데뷔 전에는 맞지 않았던 것이 이제는 눈빛만 봐도 다 서로 알 수 있게 됐다"라고 짚었다.

보이그룹 컴백 경쟁에 임하는 포부도 표했다. 신유는 "멋진 선후배 아티스트분들과 컴백해서 영광이다. 그 사이에서 치열하게 저희만의 매력을 보여드리기 위해 노력하겠다"고 했고, 영재는 "저희는 데뷔 때부터 독자적인 장르가 있다. 보이후드 팝을 기반으로 메시지를 담아서 들려드리고 있다. 앞으로도 투어스만의 더 많은 이야기를 들려드리겠다"라고 답했다.

마지막으로 향후 얻고 싶은 목표에 대해 한진이 "모두의 이상형이라는 수식어를 얻고 싶다"라고 했고, 경민은 "언젠가 스타디움 공연장에서 꼭 콘서트를 열고 싶다"라고 바랐다.

투어스는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 '노 트래저디'를 발매한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com