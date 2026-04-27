오은영, 사기 피해 당한 서경석에 일침 "오만해, 해결할 거란 생각 버려야" ('말자쇼')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 서경석이 전성기 시절 수입을 밝혔다.

Advertisement

27일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 개그맨 서경석이 출연했다.

서경석을 만난 김영희는 "신동엽, 박수홍과 함께 개그계 3대장으로 인기가 어마어마했다"고 말했고 서경석은 "맞다"고 쿨하게 인정했다.

서경석은 "그 당시 운 좋게 이윤석이라는 평생 친구를 만나게 됐고 데뷔한 해 광고를 8개 찍었다. 그 당시 아파트 한 채 해당되는 돈을 벌었고 그 해에 신인상 타고 우수상, 최우수상, 대상까지 탔다. 윤석이 덕분"이라 밝혔다.

Advertisement

지금도 끊임없이 도전 중이라는 서경석은 한국사능력검정시험에서 만점까지 받았다. 서경석은 "한국사 이야기꾼으로 성장하고 싶다는 꿈이 있어서 그걸 최근에 시작했다. 그 첫 과정으로 한능검을 봤는데 운 좋게 100점이 나왔고 한국사 관련 책도 네 권 정도 냈다. 그거 다 합하면 8만 권 정도 팔렸다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

하지만 서경석은 의외로 헛똑똑이라고. 서경석은 "제가 원만하게 걸어온 줄 아시는데 의외로 제가 학생 때 어릴 때부터 경제적인 어려움도 있었고 중간에 성인이 됐을 때 믿었던 동생에게 배신도 당하고 사기도 당하고 제 인생이 우여곡절이 있었다. 오늘은 그런 이야기들도 저도 터놓고 여러분과 공감할 마음으로 왔다"고 털어놨다.

선배를 대하는 후배의 자세를 고민하는 사연자에 서경석은 직접 조언을 건넸다. 서경석은 "제 선배들은 이경실, 이경규 등 별 중의 별이었다. 근데 그분들이 의외로 외롭다. 크게 빛나는 별 주변은 잔별들이 보이지 않는데 의외로 외롭다. 더 다가가서 이야기하고 돈은 없지만 커피라도 한잔 드리면 마음을 여시더라. 저는 어렸을 때부터 정말 하늘같지만 다가갔다. 지금도 잘 지낸다"고 밝혔다.

Advertisement

조혜련, 김효진. 안선영의 짝사랑 상대였다는 서경석. 서경석은 "당시엔 티를 안 내서 몰랐다. 그런 얘기들도 다들 남자친구가 생기고 나서 얘기하더라"라며 "그 당시 제가 대진운도 좋았다. 제 동기가 박명수, 이윤석, 후배 중에 김현철이랑 함께 했다"고 너스레를 떨었다.

Advertisement

정범균은 "이 개그우먼이랑 살았으면 잘됐을 거 같다는 사람이 있냐"고 물었고 서경석은 "조혜련씨의 쾌활함과 김효진 씨의 명랑함을 가진 다른 여성"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

서경석은 친한 동생에게 사기 당한 이유에 대해 "희한한 책임감이 있다. 한번 인연을 맺었으면 그사람의 모든 걸 내가 해결해야 된다는 책임감 때문에 어떤 프로그램에 나갔다가 오은영박사로부터 어마어마한 처방을 받았다"며 "'서경석 너는 오만하다. 모든 걸 네가 다 해결할 수 있을 거라는 생각을 버려라. 네가 그러지 않는다고 해서 그 사람은 죽지 않고 네가 해결해준다고 그 사람이 더 잘되지 않는다'였다. 그때 머리를 띵하고 맞았고 그 다음부터는 절대 안 한다. 그래서 관계가 더 돈독해졌다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com