"나이트서 서울대 학생증으로 여자 꼬셨다" 하도권 폭로...연애법 고백 (아니근데진짜)

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[스포츠조선 김수현기자] 서울대 출신 배우 하도권이 과거 나이트클럽에서 자신의 학력을 '연애 카드'처럼 활용했다고 고백해 웃음을 자아냈다.

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27일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 배우 신성록과 하도권이 출연해 끈끈한 우정을 과시하는 동시에 서로의 비밀을 폭로하며 치열한 토크 전쟁을 벌였다.

이날 방송에서 서울대 출신이라고 알려진 하도권을 두고 가수 카이는 "얼굴에 서울대가 안 보인다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 하도권은 "노래를 안 하면 서울대인 걸 모른다"며 "그래서 학생증을 꼭 가지고 다녔다. 신분증 대신 학생증이 내 신분이었다"고 털어놨다.

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이어 그는 대학 시절 무도회장 경험을 언급하며 "신성록처럼 잘생겼으면 학생증을 꺼낼 일이 없겠지만 나는 생존을 위해 말밖에 없었다"고 솔직하게 말했다.

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또 "꼬셨는데 안 넘어오면 '오빠가 사실 서울대야'라고 말하는 게 마지막 카드였다"며 학력을 활용했던 과거를 공개해 웃음을 더했다.

실제 하도권의 대학 시절 사진이 공개되자 출연진들은 웃음을 터뜨렸다. 턱시도 차림 사진에 대해 하도권은 "저건 성악할 때다. 저렇게 입고 무도회장은 안 간다"며 민망해했다.

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그는 이어 "양복 입고 나이트에 가면 다 영업이사인 줄 알고 인사를 했다"며 "그때보다 지금이 낫다"고 셀프 폭로까지 이어가며 현장을 웃음바다로 만들었다.

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shyun@sportschosun.com