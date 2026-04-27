'돌발성 난청' 배기성, 결국 '청각 장애' 위기..."보청기 낄 수도"('조선의사랑꾼')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 배기성이 2세 준비 중 돌발성 난청 진단을 받은 가운데, 더욱 심각해진 상태를 전했다.

Advertisement

27일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에는 배기성이 출연했다.

배기성은 얼굴에 살이 오른 모습이었다. 두 달 전보다 10kg가 쪘다고. 배기성은 "다 좋아졌는데 귀만 안 들린다. 이비인후과, 한의원 등 병원을 네 군데를 돌아다녔는데 난청은 아직 회복이 안 됐다"라고 말했다. 앞서 배기성은 자연 임신을 위해 8일간 매일 부부관계를 하다가 돌발성 난청이 생겼다고 밝혔다.

이어 배기성은 "난청을 3개월째 겪고 있는데 6개월까지 안 들리면 장애 진단을 받을 수 있다고 했다. 장애 진단을 받으면 인공 와우 수술을 하거나 보청기를 껴야 한다. 보청기를 끼려면 조금이라도 소리를 인지해야 하는데, 인지가 아예 안 되면 인공 와우 수술을 해야 한다고 했다"라고 설명했다.

Advertisement

인공 와우 수술을 하면 들을 수 있지만 적응 기간이 1년이나 걸린다고. 가수로서 치명적인 수술이었다. 배기성은 "개구리즙, 산수유 등 귀에 좋다는 건 다 먹고 있다"라고 덧붙였다.

Advertisement

배기성은 "성대가 안 좋으면 가수 생명이 끝난 줄 알았다. 근데 성대보다 중요한 건 귀더라. 잘 들어야 소리가 아름답게 나오는 것"이라면서 "아름다운 소리를 들어야 아름다운 소리를 낼 수 있다. 기약이 없으니 아름다운 소리를 듣는 게 그립다. 기억도 안 난다. 양쪽으로 들었을 땐 세상에 아름다운 소리가 많다는 걸 몰랐다"라고 털어놔 안타까움을 안겼다. 아내는 "그 좋아하는 노래를 못하니까 안타깝다"라며 눈시울을 붉혔다.

joyjoy90@sportschosun.com