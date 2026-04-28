뮤지, 성형설에 억울한 해명 "빵빵이 주사 안 맞아, 신동엽이 성괴라고" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 뮤지가 성형설에 억울함을 토로했다.

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27일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 UV 유세윤과 뮤지가 출연했다.

뮤지는 최근 쥬얼리 사업을 시작했다고. 뮤지는 "제가 선물을 준비했는데 방금 도착했다. '짠한형' 나온다고 저희 브랜드에서 제작한 잔"이라며 신동엽에게 '짠한형' 전용 잔을 선물했다.

감동한 신동엽은 "어느날 술 먹고 집에서 TV를 보는데 네가 나왔다. 뮤지의 장점을 생각하다가 나도 모르게 '조금만 더 잘생겼으면 얼마나 좋았을까' 싶었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이에 뮤지는 "형이 기억나는지 모르겠는데 술을 한잔하고 있었는데 형이 '너는 왜 이렇게 성형을 했냐'더라. 나는 성형을 한 게 한군데도 없는데 너는 왜 그렇게 성형을 했냐더라. '안 했다' 하니까 거짓말하지 말라더라. 한 곳이 아무데도 없다"고 토로했다.

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신동엽은 "그때 나는 뮤지가 성괴인 줄 알았다"며 웃었고 뮤지는 "댓글에 보면 내가 무슨 빵빵이 주사를 맞았다 하는데 저는 그런 것도 맞은 적이 없다. 화면에 보일 때 그런 느낌이 있나보다. 아예 그런 게 없는데 댓글에도 보면 이미 성형한 사람이 되어있더라. 성형에서 이렇게 되면 그 병원 망한다"고 억울해했다.

정호철은 "마이클 잭슨 느낌이 있다"고 말했고 유세윤은 "그게 (뮤지의) 추구미"라고 밝혔다. 이에 뮤지도 "제가 제일 좋아하는 아티스트"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com