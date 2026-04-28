"고마워♥" 송혜교, 남사친에 기대어 '다정한 스킨십' 포착...훈훈한 SNS 댓글까지

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 송혜교가 절친한 남사친인 사진작가와 다정한 순간을 공개하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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27일 송혜교는 자신의 SNS를 통해 친분이 깊은 사진작가와 함께한 모습을 공개했다.

두 사람은 서로 기대어 있는 다정한 모먼트를 연출하며 가까운 관계를 보여줬다.

서로 기대어 있는 모습부터 작업 결과물을 함께 공유하는 모습까지 자연스러운 친분이 드러나 눈길을 끌었다.

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최근 함께 촬영 작업을 진행한 두 사람은 결과물에 대해 의견을 나누며 프로페셔널한 협업 관계를 이어간 것으로 전해졌다.

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특히 송혜교는 최근 프랑스에서 열린 하이 주얼리 브랜드 공식 행사에 참석한 뒤 현지에서 화보 촬영까지 진행해 글로벌 행보를 이어갔다.

이날 사진작가는 자신의 SNS를 통해 송혜교와 함께한 협업 사진을 공개해 화제를 모았고, 송혜교는 해당 게시물에 "고마워♥"라고 댓글을 남기며 만족감을 드러냈다. 이에 사진작가 역시 하트로 화답하며 훈훈한 분위기를 더했다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 선택해 복귀를 준비 중이다.

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shyun@sportschosun.com