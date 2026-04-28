"멤버들 다 비정상 되잖아"…워너원, 단체 오열→장항준 만남 무슨일?

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[스포츠조선 백지은 기자]레전드의 귀환, 워너원(Wanna One)의 새로운 24시간이 드디어 베일을 벗는다.

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엠넷플러스 '워너원고 : 백투베이스'가 28일 첫 공개되는 가운데, 1회에서는 오프닝 세리머니 D-day 비하인드와 함께 워너원의 본격적인 '워너베이스' 입성기가 그려진다.

먼저 지난 6일 상암동을 뜨겁게 달궜던 '오프닝 세리머니'의 비하인드가 공개된다. 오랜만에 모인 멤버들의 웃음 가득한 대기실 풍경부터, 7년 만에 다시 워너블과 마주하게 된 설렘과 긴장, 무대에 오르는 순간까지 이어지는 감정의 변화가 고스란히 담길 예정이다.

이어 한층 더 업그레이드된 아지트 '워너베이스'가 모습을 드러낸다. 멤버별 취향과 개성을 반영해 완성된 개별 방은 이전보다 더욱 화려한 콘셉트로 시선을 사로잡는다. 여기에 이번 시즌의 핵심 장치인 초대형 가챠 '으랏갓차'도 첫 공개된다. 하루 11번 사용할 수 있는 이 장치는 랜덤 캡슐을 통해 멤버들을 예측 불가한 상황으로 이끌며 색다른 재미를 더할 전망이다.

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변치 않는 멤버들의 케미도 관전 포인트다. 박우진은 "이제 그런 거(장난감) 가지고 놀 나이는 지났다고 생각한다"고 말했지만, 정작 누구보다 진심으로 장난감을 즐기는 '언행불일치' 모습으로 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문. 여전히 왁자지껄 정신없고 유쾌한 이들의 모습은 9년 전 '워너원고'의 향수를 자극하며, 다시 시작될 워너원의 이야기에 대한 팬들의 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

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특히 본 방송에 앞서 공개된 예고 영상에는 예측 불가한 전개가 펼쳐져 궁금증을 높인다. 멤버들이 단체로 눈물을 쏟는 모습부터 대한민국을 대표하는 거장 감독 장항준의 등장에 일순간 공손해진 멤버들의 모습까지 포착된 것. "멤버들이 다 비정상 되잖아요"라며 당혹감을 감추지 못하는 돌발 행동을 하는 모습도 그려져, 과연 '워너베이스'에서 어떤 일들이 벌어진 것인지 본 방송에 대한 기대감이 치솟고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com