남보라, 임신 8개월차 "BTS 뷔로 태교"..콩알이 이목구비 벌써 '뚜렷'

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[스포츠조선 정유나 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'에 임신 8개월차인 배우 남보라가 스페셜 MC로 출격한다.

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오는 29일(수) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 '이보다 완벽할 수 없다'편으로 MC 김종민과 스페셜 MC 남보라가 함께한다.

임신 8개월차로 오는 6월 출산예정인 남보라는 뱃속에서 무럭무럭 자라고 있는 콩알이(태명)의 초음파 사진을 공개한다. 김종민은 "콩알이가 엄마 미모를 닮아 벌써 이목구비가 뚜렷하다"라고 놀라워하자 남보라는 "BTS 뷔 사진으로 태교를 했다"라며 뚜렷한 이목구비 만들기의 비결(?)을 공개해 이목을 집중시킨다.

남보라는 "'슈돌'의 사랑스러운 아이들을 보며 기운을 받아 가겠다"라고 '슈돌' 가족을 만날 생각에 설렘을 드러내는가 하면, 13남매의 장녀 답게 "내가 동생들을 다 키웠다"라며 육아 고수의 향기를 발산하며 스페셜 MC로의 활약을 예고한다.

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은우-정우가 84세 왕할머니에게 아침 인사를 하는 것을 본 남보라는 "진짜 착하게 얘기하네요"라며 '우형제'의 다정다감한 화법에 감탄하고, "제 꿈이 저희 가족 다 같이 해외 여행 가보는 것"이라며 4대가 함께하는 '우형제'네 가족여행에 부러움을 드러낸다고. 또한 배시시 미소 짓는 '강단둥이남매'의 모습에 자동 미소를 지으며 "아이들이 너무 예뻐요"라며 막판 태교를 완벽하게 했다는 후문.

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육아고수 남보라의 스페셜 MC 활약과 남보라의 자동 미소를 유발한 '우형제' 은우와 정우, '강단둥이남매'의 러블리한 모습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com