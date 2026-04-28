권오중, '희귀병 아들' 학폭에 눈물.."평범하게 살아주길" 마지막 소원

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 권오중이 희귀한 발달 장애를 앓고 있는 아들을 생각하며 눈물을 보인다.

Advertisement

29일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 배우 권오중과 함께한 힐링 촌캉스가 그려진다.

의리남 & 가정적인 남자 권오중

배우 권오중이 봄비 내리는 낚시터에서 싱글맘즈를 만난다. 권오중은 정극과 시트콤을 넘나들며 강렬한 존재감을 보여온 '신스틸러 배우'로, 평소 가정을 최우선으로 생각하는 아빠이자 애처가로 잘 알려져 있다. 이날 황신혜와 권오중은 유독 반가운 재회를 나누는데, 두 사람의 인연은 22년 전 드라마 <천생연분>에서 남매로 호흡을 맞추며 시작됐다.

Advertisement

황신혜는 권오중을 "평생 잊을 수 없는 사람"이라며, 과거 아버지 장례식 당시 끝까지 곁을 지켜준 그의 진심에 깊은 감동을 받은 사연을 전한다. 이어 권오중은 6살 연상의 아내와 어린 나이에 시작했던 결혼 생활을 털어놓는다. 결혼 생활 속 어려움을 겪기도 했지만, 이를 해결하기 위해 한동안 가족과의 시간에 집중해 왔던 근황을 밝히며 변함없는 가정적인 면모를 드러낸다.

Advertisement

권오중을 위한(?) 힐링 촌캉스

황신혜가 권오중을 위해 낭만 가득한 힐링 촌캉스를 준비한다. 시골집에서 담소를 나누던 중 권오중은 쿵후 유단자로, 과거 전국 댄스 대회에서 쿵후를 녹여낸 춤으로 우승까지 차지했다고 밝힌다. 이어 '서태지와 아이들' 안무 작업에 참여했던 이력까지 공개하며 모두를 놀라게 한다. 이에 춤 요청이 이어지고, 그의 열정적인 무대에 황신혜는 "너는 진짜 꾼(?)이다"라며 찬사를 보낸다. 이후 식사 준비가 시작되자 불을 지피고 장작을 패는 일까지 어느 하나 그의 도움 없이는 돌아가지 않는 상황이 펼쳐진다. 어느새 '만능 해결사'로 등극한 권오중은 한식 조리 기능사다운 수준급 요리 실력을 발휘하고 싱글맘즈와 함께 푸짐한 시골 밥상을 차려 낸다.

Advertisement

권오중의 마지막 소원

Advertisement

권오중이 병명조차 없는 희귀한 발달 장애를 앓고 있는 아들의 근황을 공개한다. 미술에 흥미가 있던 아들이 그린 작품이 최근 뜨거운 반응을 얻어 판매로 이어지고 해외 전시 초청까지 받게 됐다는 소식을 전하며 아빠로서 뿌듯함을 드러낸다. 한편, 학창 시절 심각한 학교 폭력을 겪었던 아들의 과거를 털어놓으며 "아들이 평범하게 살아가는 모습을 보고 싶다"는 소원을 눈물로 전한다. 이에 세 싱글맘은 눈물로 공감하며 진심 어린 응원을 건넨다.

jyn2011@sportschosun.com