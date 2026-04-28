동방신기-트와이스-에스파, 日 도쿄공습 "600억+@" 매출 의미[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] K팝이 열도의 황금기를 삼켰다.

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29일 쇼와의 날을 낀 황금 연휴, 가장 대관이 치열한 시기에 일본 수도권의 3대 초대형 공연장이 모두 K팝 아티스트의 공연으로 채워졌다.

동방신기는 25일과 26일 요코하마 닛산 스타디움에서 '20th 애니버서리 라이브 인 닛산 스타디움-레드오션'을 열었다. 닛산 스타디움은 7만명 이상을 수용할 수 있는 대형 공연장으로, 입성 자체가 '전설'로 통하는 곳이다. 일본에서도 B´z, 스맙, 글레이, 엑스재팬, 라르크 등 J팝 역사에 획을 그은 최정상 아티스트만 공연을 펼쳤다. 동방신기는 2013년과 2018년에 이어 3번째로 단독 공연을 개최했다. 동방신기는 2025년 '해외 아티스트 사상 도쿄돔 및 전국 돔 최다 공연' 기록을 자체 경신하고, 1년 뒤인 2026년에는 해외 아티스트 '최초이자 최다' 닛산 스타디움 공연 기록까지 보유하는 유일무이한 그룹이 됐다. 'K팝의 개척자'이자 '영원한 레전드'임을 공고히한 것이다.

트와이스는 국립경기장에서 6번? 월드 투어 '디스 이즈 포' 일본 공연을 열었다. 국립경기장은 최대 8만명까지 수용할 수 있는 대규모 공연장이다. 트와이스가 이곳에서 단독 공연을 한 것은 정기적으로 최소 7만명 이상의 관객을 동원할 수 있는 '스타디움급' 아티스트로 성장했다는 의미다.

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에스파는 도쿄돔에서 '싱크 : 엑시스 라인'을 개최했다. 도쿄돔은 일본 내에서도 '꿈의 경기장'이라 불리는 상징적인 공간으로, 에스파는 이번 공연을 통해 'Z세대가 가장 열광하는 K팝 아이콘'으로서의 지위를 확실히 굳혔다.

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세 팀의 공연 매출도 천문학적이다. VIP석과 일반석 등급과 관계없이 평균 티켓 가격을 1만 4000엔(약 13만원)으로 봤을 때 이틀간 약 13만명의 관객을 동원한 동방신기는 티켓 매출만 약 18.2억엔(약 168억원)을 기록했을 것으로 보인다. 양일간 약 9만 4000여 관객을 불러모은 에스파는 약 13.2억엔(약 121억원), 사흘간 24만 관객과 호흡한 트와이스는 약 33.6억엔(약 310억원)의 티켓 판매 수익을 거뒀을 것으로 추정된다. 여기에 굿즈, 라이브 뷰잉, 디지털 스트리밍 수익 등을 합치면 실제 수익 규모는 어마어마할 전망이다.

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일본은 국제음반산업협회 기준 전세계 2위 음악시장이다. 이곳에서 2세대 충성팬덤(동방신기), 3세대 대중성(트와이스), 4세대 트렌드 추종 팬덤(에스파)가 동시에 움직였다는 것은 K팝이 빈틈없이 일본의 전세대를 사로잡고 있으며, 더이상 비주류가 아닌 메이저 음악이라는 것을 의미한다.

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실제 일본경제산업성이 발표한 '오시카쓰가 소비 활성화의 열쇠가 될 것인가? 라이브 엔터테인먼트 시장의 활기를 살펴보다'라는 자료에 따르면 2024년 일본 내 해외 아티스트 공연 총 매출액은 1335억엔(1조 2345억)으로 전체 일본 라이브의 21.8%를 차지했다. 이중 한국 가수가 동원한 인원은 578만 6000명으로 일본 내 해외 아티스트 공연 전체의 62.4%에 달한다. 관련 공연 총 매출액은 844.3억엔(약 7806억원)이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com