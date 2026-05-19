[SC리뷰] 트라이앵글, '와일드 씽' 얼마나 흥행하고 싶은지 감도 안와(feat.고막남친 오정세)

영화 '와일드 씽' 매거진 포스터. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자]

"사랑은 왜 이리 왜 이리 어려운 건지/아직도 매일이 매일이 날 웃고 울게 해도~" (트라이앵글 'Love is 中')

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영화 '와일드 씽'이 개봉 전부터 중독성 있는 OST로 자연스럽게 입소문을 타고 있다. 극 중에서 혼성 아이돌 그룹으로 변신한 강동원, 엄태구, 박지현부터 발라드 왕자 오정세까지, 배우들의 완벽한 시너지가 더해지며 올여름 극장가를 강타할 준비를 마쳤다.

'와일드 씽'이 18일 열린 언론·배급 시사회를 통해 처음으로 공개됐다. '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아'의 손재곤 감독이 메가폰을 잡고, 작품의 완성도를 한층 끌어올렸다.

영화 '와일드 씽' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

3인조 혼성 그룹 트라이앵글이 가요계에 혜성처럼 등장해 데뷔 1년 만에 지상파 음악방송 1위 트로피를 거머쥔다. 그러나 정상에 오른 것도 잠시, 예상치 못한 사건에 휘말려 한순간에 추락하고 만다. 이후 멤버들은 각자의 생존을 위해 뿔뿔이 흩어져 각기 다른 삶을 살아간다.

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한때 만찢 비주얼로 팬덤 빨초파 부대를 이끌었던 트라이앵글의 리더 현우를 중심으로, 뜻밖의 재결합 기회가 찾아온다. 20년 만에 다시 무대에 설 수 있는 가능성이 열리자, 현우는 생계형 방송인으로 버티고 있는 현실 속에서도 멤버들을 다시 모으기 위해 움직인다. 빚에 쫓기는 래퍼 상구와 재벌가 며느리로 전혀 다른 삶을 살고 있는 도미를 설득해 트라이앵글 완전체 재결합을 추진한다.

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오랜 공백기만큼 완전체로 다시 뭉치는 과정은 순탄치 않게 흘러간다. 과거 라이벌이었던 비운의 발라더 성곤과 팀 정산 문제로 행방이 묘연했던 박대표(신하균)까지 얽혀 상황은 더 복잡해진다. 이들이 단 한 번의 무대를 향해 나아가는 여정 속에서 끊임없이 벌어지는 사건들은 코믹한 긴장감을 유발한다.

영화 '와일드 씽' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

영화 '와일드 씽' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

'와일드 씽'은 개봉 전부터 대중의 뜨거운 관심을 받고 있다. 꽃미남 비주얼의 대표 주자로 꼽혀온 강동원이 영화를 통해 아이돌로 데뷔한다는 소식이 전해지며 화제의 중심에 섰다. 여기에 연예계 대표 내향형 배우로 알려진 엄태구와 매 작품마다 얼굴을 갈아끼운 박지현의 합류 소식까지 더해지며 궁금증을 자아냈다. 특히 지난달 배급사 롯데엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 트라이앵글 'Love is' 뮤직비디오는 조회수 253만 회(18일 기준)를 돌파하며 이미 폭발적인 반응을 얻고 있다.

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배우들은 전작과 180도 다른 모습으로 파격 변신에 나섰다. 트라이앵글의 리더 현우를 연기한 강동원은 똑단발 헤어에 브릿지로 포인트를 주며 그 시절 전성기 비주얼 아이돌을 연상케 만든다. 또한 댄싱머신 캐릭터를 그리기 위해 5개월간 헤드스핀 연습에 매진하며 완벽한 춤 실력까지 갖췄다.

영화 '와일드 씽' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

영화 '와일드 씽' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

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'와일드 씽'을 준비하면서 가장 고생했을 것 같은 배우는 단연 엄태구다. 평소 내향적인 성격으로 잘 알려진 만큼, 그에게 래퍼 캐릭터는 큰 도전이 됐을 것으로 보인다. 트라이앵글 해체 이후 솔로 앨범과 노출 화보집을 발표하며 꿈을 향해 나아가는 상구로 분해 관객들을 폭소케 한다.

영화 '와일드 씽' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

영화 '와일드 씽' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

트라이앵글의 센터 도미로 변신한 박지현은 현직 아이돌이라고 해도 믿을 정도로 뛰어난 노래 실력과 상큼한 비주얼을 뽐낸다. 무대 위에서는 절대매력으로 장악하고, 무대 뒤에서는 터프한 입담으로 대기실을 휘어잡는 모습으로 웃음을 선사한다. 뿐만 아니라, 은퇴 후 절대재력을 자랑하는 재벌가의 며느리가 된 모습까지 빈틈없이 구현한다.

영화 '와일드 씽' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

비운의 발라더 성곤 역은 오로지 오정세만을 염두에 두고 만들어진 캐릭터 같다. 흩날리는 장발에 셔츠 차림, 그리고 감미로운 음색으로 관객들을 단숨에 홀린다. 실력과 노력으로 지상파 음악 프로그램 1위 후보에 오르지만, 끝내 만년 2위에 머물러 좌절하는 모습 조차 빠져들게 만든다.

마지막으로 '와일드 씽'은 오감을 만족시킬 음악과 퍼포먼스로 극장에서 관객들의 마음을 훔칠 전망이다. 손 감독은 "90년대부터 2000년대까지 폭넓게 확장해서 아이돌 무대를 참조했다"며 "관객 분들도 각자의 추억을 따라 보실 수 있을 것 같다"고 전하며 작품에 대한 호기심을 자극했다.

한편 '와일드 씽'은 6월 3일 개봉한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com