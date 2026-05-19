[인터뷰①] '와일드 씽' 강동원, 진짜 'Love is' 무대 오르나…"500만으론 어려워"

사진 제공=AA그룹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강동원이 영화 '와일드 씽' 개봉을 앞두고 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있는 소감을 전했다.

Advertisement

강동원은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "트라이앵글의 'Love is' 뮤직비디오가 공개된 이후 예전에 못 보던 팬 분들이 현장에서 보인다"라고 했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 강동원은 한때 잘 나가던 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 리더이자 댄싱머신으로 활약했지만, 현재는 방송국 주변을 맴돌며 생계형 방송인으로 살아가는 현우를 연기했다.

강동원은 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "시나리오가 신선했다. 지금 시대와 잘 맞는 것 같았고, 이 타이밍에 딱 해보면 좋을 것 같았다"며 "또 제가 춤추고 노래하면 웃길 것 같지 않나. 배우로서 연기 변신을 선보이겠다는 마음보단 재밌게 하고 싶은 마음이 컸다"고 전했다.

Advertisement

극 중 트라이앵글 멤버 엄태구, 박지현과의 케미에 대해서도 언급했다. 강동원은 "멤버들과의 호흡은 좋았다. 워낙 다들 말이 없지 않나. 처음엔 멤버들마다 장기가 다르니까, 다 따로 연습을 하고 한참 뒤에 모였다"고 말했다. 이어 촬영 현장에서 가장 분위기 메이커로 활약을 펼친 멤버를 묻자, 그는 "말씀 안 드려도 알 것 같다. 역시 분위기 메이커하면 박지현 씨 밖에 없다"고 웃으며 답했다.

Advertisement

특히 강동원은 '와일드 씽'을 준비하면서 아이돌 가수를 향한 존경심이 더 커졌다고 밝히기도 했다. 그는 "예전부터 가수 분들과 댄스 가수 분들을 보면서 대단하다고 생각했다. 그러다가도 '얼마나 힘들까' 싶더라. 어릴 때부터 연습을 많이 했기 때문에 무대를 완벽하게 잘한다"라고 감탄을 표했다.

또 영화 촬영 이후 무대에 대한 그리움을 느끼는지에 대해선 "저 말고 아마 박지현 씨는 무대를 그리워할 것 같다(웃음). 저는 무대에 오를 정도의 실력이 안 된다. 가수 분들에게 예의가 아니다"라고 겸손하게 답했다. 누적관객수 500만 명 돌파하면 흥행 공약으로 무대에 오를 생각이 있는지 질문하자, 강동원은 "500만 돌파로는 어렵다"고 너스레를 떨면서도 "작품이 잘 됐으면 좋겠다"고 열린 결말을 내놨다.

Advertisement

영화 개봉 전 관객들의 뜨거운 관심에 대해서도 감사한 마음을 드러냈다. 강동원은 "트라이앵글의 'Love is' 뮤직비디오가 공개된 이후 예전에 못 보던 팬 분들이 현장에서 보이더라. 저도 활동한 지 꽤 오래됐으니까, 대부분 팬 분들의 얼굴을 안다. 근데 새로운 팬 분들이 유입이 된 것 같다. 제가 원래 그런 사람은 아닌데, 언제까지 갈지 궁금하다"고 너스레를 떨었다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com