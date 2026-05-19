한국콘텐츠진흥원, 장애인 게임 접근성을 주제로 하는 '2026 게임문화포럼' 22일 킨텍스에서 개최

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장애인 게임 접근성을 화두로 게임산업의 포용성과 공공성을 논의하는 자리가 마련된다.

단순한 '편의 기능' 차원을 넘어, 누구나 게임을 즐길 수 있는 환경을 어떻게 구축할 것인가에 대한 업계와 학계, 이용자가 함께 고민해 본다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)은 오는 22일 수도권 대표 게임축제 '2026 플레이엑스포'가 열리는 경기 고양시 킨텍스에서 '2026 게임문화포럼'을 개최한다고 밝혔다. 이번 포럼은 '우리 모두의 로그인'을 주제로 열리며, 장애인의 게임 이용 환경과 접근성 개선 과제를 중심으로 다양한 논의가 진행될 예정이다.

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최근 글로벌 게임업계에서는 접근성이 주요 화두 중 하나이다. 자막 확대, 색각 이상 지원, 입력 보조 기능 등 장애 유형에 맞춘 접근성 옵션이 주요 AAA 게임의 기본 요소로 자리잡고 있으며, 국내에서도 관련 논의가 본격화되는 분위기다. 콘진원 역시 지난 2022년부터 장애인 게임 접근성 연구를 지속해 왔으며, 이번 포럼은 그간의 연구 성과와 현장 경험을 공유하는 자리이다.

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포럼은 총 4개의 발제와 종합토론으로 구성된다고 콘진원은 전했다.

첫번째 발표에서는 최은경 한신대 이스포츠융합대학 교수가 장애 유형에 따른 게임 플레이 장벽과 국내외 접근성 현황을 분석한다. 실제 장애인 게임 이용자 연구 사례를 바탕으로, 게임 이용 과정에서 발생하는 구조적 불편과 개선 방향을 제시할 예정이다.

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이어 이유원 반지하게임즈 대표와 김강 캥스터즈 대표는 각각 '서울2033'과 '휠리엑스 플레이'를 사례로 접근성 향상 모델을 소개한다. 게임 내 자막과 UI 개선, 정보 전달 방식 보완뿐 아니라 보조기기를 활용한 새로운 플레이 경험 등 보다 실질적인 접근성 사례들이 공유될 전망이다.

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특히 휠체어 운동 기기와 게임을 결합한 '휠리엑스 플레이'는 현장 체험 부스도 함께 운영된다. 단순 전시가 아닌 직접 체험 형태로 마련돼, 장애 여부와 관계없이 누구나 게임을 즐길 수 있는 가능성을 제시한다는 설명이다.

마지막 발표에서는 김효은 콘진원 책임연구원이 '장애인 게임 접근성을 위한 가이드라인 수립과 향후 과제'를 주제로 발표한다. 시각·청각·운동·인지 분야별 접근성 기능을 체계화한 가이드라인 개발 과정과 함께, 실제 게임 개발·운영 현장에서 적용 가능한 사례가 소개된다. 향후에는 접근성 논의를 제도와 산업 표준, 협력 체계로까지 확대하겠다는 방향성도 제시될 예정이다.

주제 발표 이후에는 이승훈 게임이용자보호센터 센터장을 좌장으로 종합토론이 이어진다. 유튜브 채널 'G식백과' 운영자 김성회를 비롯해 이철우 한국게임이용자협회장, 쿠팡 장애인 이스포츠팀 선수 김민준·김규민 형제 등이 참여해 현장 경험과 개선 과제를 공유할 예정이다.

이번 포럼은 정책 행사를 넘어 국내 게임산업 전반의 접근성 인식을 확장하는 계기가 될 수 있을 것으로 기대된다. 게임 접근성이 특정 이용자만을 위한 기능이 아니라, 더 많은 이용자가 게임을 즐길 수 있도록 만드는 '기본 설계'라는 인식이 점차 확산되고 있기 때문이다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "이번 포럼이 게임 접근성을 둘러싼 다양한 목소리가 연결되는 공론의 장이 되길 바란다"며 "산업계와 학계, 이용자와 함께 포용적 게임문화 조성과 실효성 있는 정책 논의를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

한편 '2026 게임문화포럼'은 게임에 관심 있는 누구나 무료로 참여 가능하며, 5월 12일부터 콘진원 누리집을 통해 사전 등록을 받고 있다.