SBS 드라마 측 "신혜선 '대시'→임신 박신혜 '지옥에서 온 판사2' 출연"

신혜선(왼쪽), 박신혜. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] SBS 드라마 측이 새 라인업을 발표했다.

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1일 호텔나루 서울 엠갤러리에서 SBS 드라마 미디어데이 'SBS 드라마: 넥스트 에피소드'가 열렸다. 이날 스튜디오 S 홍성창 대표와 SBS 김기슭 편성실장이 참석, SBS 드라마의 성과 및 비전을 밝혔다.

이번 행사는 그동안 SBS 드라마가 거둔 눈부신 성과를 돌아보고, 앞으로 새로운 비전과 라인업을 최초로 선보이는 자리다.

먼저 스튜디오 S 홍성창 대표와 SBS 김기슭 편성실장이 참석, 2026년 하반기부터 2027년까지 안방극장을 책임질 차기 드라마 라인업을 공개했다.

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김 실장은 "11월부터 재개되는 주중 드라마 편성을 확대할 예정이다"라며 "키워드는 시리즈파워다. '모범택시3'가 안방극장을 휩쓸었는데, 그 전 해에 '열혈사제2'가 있었다. 또 '낭만닥터 김사부' 시리즈가 있었다. 이번 하반기는 '재벌형사', '지옥에서 온 판사', '굿파트너'가 찾아오게 된다"고 귀띔했다.

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시리즈를 계속 이을 수 있는 비결으로는 홍 대표가 "시청자들이 원해야 하느냐, 세계관을 확장할 수 있느냐가 가장 중요하다"라며 "제작진과 배우 신뢰 관계가 너무 좋다. 아무리 시청률이 좋아도 그들과의 케미가 좋아야 시즌제가 나올 수 있다"라고 짚었다.

김 실장은 "오늘 이 자리에서 처음 밝히지만 신혜선이 '대시'에 출연하고, 현재 임신 중인 박신혜가 '지옥에서 온 판사' 시즌2로 돌아온다"라고 전했다. 이어 금토드라마에 이어 주중드라마 편성도 확대한다는 포부를 밝혔다.

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김 실장은 "저희 SBS 드라마 화제의 시발점이 된 드라마 '열혈사제'다. 최초의 금토드라마다. 통쾌하고 유쾌한 사이다라 많은 사랑을 받았는데 그때부터 금토드라마 선점하려고 했다. 입감과 카타르시스가 우리 금토드라마의 강점이다"라고 운을 뗐다.

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그러면서도 "저희가 주중드라마를 확대하는 이유는 '스토브리그', '라켓소년단' 같은 스포츠 드라마, '사내맞선' 맥을 잇는 로맨스 등 대표적인 IP에 국한하지 않고, 두 마리 토끼를 잡기 위해 노력할 것이다"라고 예고했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com