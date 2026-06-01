이영지 '빨강스타일' 고개숙였는데…선배 JK김동욱 등판 “머리색 갖고 난리냐” 저격

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이영지가 '빨간 머리' 정치색 논란 끝에 사과한 가운데, 가수 JK김동욱이 해당 사태를 둘러싼 여론을 향해 쓴소리를 남겼다.

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JK김동욱은 지난달 31일 자신의 SNS 스토리에 이영지 관련 기사를 캡처해 올린 뒤 "가지가지한다. 이젠 머리색 갖고 난리치는 것이냐. 수준하고는"이라는 글을 남겼다.

그가 공유한 기사에는 이영지가 붉은 계열 헤어스타일과 빨간색 티셔츠를 착용한 사진을 공개한 뒤 정치적 의미를 담은 것 아니냐는 일부 누리꾼들의 의혹이 제기됐고, 결국 사과문까지 올리게 됐다는 내용이 담겨 있었다.

앞서 이영지는 지난 30일 자신의 SNS에 붉은 계열로 염색한 머리와 빨간색 티셔츠를 입은 사진을 공개했다.

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이후 일부 온라인 커뮤니티에서는 사전투표 기간과 시기가 맞물리면서 특정 정치 성향을 드러낸 것 아니냐는 추측이 제기됐다.

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논란이 확산되자 이영지는 다음 날 흑발로 다시 염색한 사진을 공개하며 고개를 숙였다.

그는 "무지했다는 비겁한 변명 뒤에 숨지 않고 반성하며 배우겠다"며 "경솔한 행동 죄송하다"고 사과했다.

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JK김동욱은 이 같은 상황을 두고 머리색과 의상 색깔만으로 정치적 의미를 부여하는 일부 여론의 반응이 과도하다는 취지의 입장을 드러낸 것으로 보인다.

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특히 그는 "이젠 머리색 갖고 난리치는 것이냐"라고 적으며 논란 자체에 대한 불편한 심경을 숨기지 않았다.

한편 JK김동욱은 지난해 탄핵 정국 당시 윤석열 전 대통령 지지 의사를 공개적으로 밝힌 바 있다.

최근 스타벅스의 '5·18 탱크 데이' 마케팅 논란과 관련해서도 SNS에 "가고 싶으면 간다. 선택은 자유"라는 글을 올리며 자신의 생각을 밝히기도 했다.

narusi@sportschosun.com