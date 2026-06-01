상대배우 뺨 135대 때린 엄태구, '밀정' 폭력씬 비화 "한번에 끝내려 최선 다해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 엄태구가 영화 촬영 당시 상대 배우를 배려했던 일화를 공개하며 훈훈함을 안겼다.

Advertisement

최근 유튜브 채널 '1theK(원더케이)'에는 '[와일드 씽] 쩍벌댄스에 엉덩이 노출까지… 무슨 약점을 잡히셨습니까?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 영화 '와일드 씽'의 주역 엄태구와 박지현이 출연해 팬들이 남긴 댓글에 직접 답하며 솔직한 입담을 펼쳤다.

이날 엄태구는 자신을 향한 '후배들에게 천사 같은 선배로 유명하다'는 댓글을 접하자 손사래를 쳤다. 그는 "아니다. 그렇게 써주신 분께 감사하다"며 특유의 겸손한 태도를 보였다. 이어 'INFP 대표주자'라는 반응에는 "요즘은 그렇지 않은 것 같다. I와 E 사이 정도인 것 같다"고 답해 웃음을 자아냈다.

무엇보다 눈길을 끈 건 그의 반전 매력을 엿볼 수 있는 촬영 비하인드였다. 제작진이 "팬분들이 엄태구 배우의 반전 매력을 좋아하는 것 같다"고 언급하자, 옆에 있던 박지현은 곧바로 공감하며 엄태구의 다정한 면모를 떠올렸다.

Advertisement

박지현은 "맞다. 영화 '밀정'에서 악역을 맡아 무서운 이미지가 있었는데, 제가 목이 아팠을 때 목캔디를 매니저를 통해 전달해주셨다"며 "그게 정말 감동이었다"고 고마운 마음을 전했다.

Advertisement

이에 엄태구는 영화 '밀정' 촬영 당시를 떠올리며 또 다른 비하인드를 공개했다. 그는 "그 작품에서 많이 때리는 장면이 있었다"며 "대본에는 연거푸 뺨을 때리고 정강이를 발로 차는 장면이 적혀 있었다"고 말했다.

이어 "신인 입장에서는 시키는 대로 해야 하는 상황이었다"며 당시를 회상한 그는 "그런데 갑자기 장갑을 쥐여주더라. 그때 장갑으로 때리는 걸 처음 알았다"고 설명했다.

Advertisement

특히 엄태구는 상대 배우가 받을 충격을 걱정했던 순간을 솔직하게 털어놨다. 그는 "아플까 봐 구석에서 먼저 제 뺨을 때려봤다. 그런데 너무 아플 것 같더라"며 "그래서 리허설할 때는 가슴을 쳤다"고 말했다.

Advertisement

하지만 감독의 생각은 달랐다. 엄태구는 "감독님이 보시고 제가 마음이 약해져 보인다고 생각하셨는지 '네가 잘해야 이 신이 살고 모두가 산다'고 말씀하셨다"고 전했다.

결국 그는 상대 배우에게 먼저 양해를 구한 뒤 촬영에 임했다. 엄태구는 "내가 잘해야 한 번에 끝난다고 생각했다"며 "상대 배우에게 죄송하다고 말씀드리고 최대한 한 번에 끝냈던 기억이 있다"고 덧붙였다.

한편, 해당 장면과 관련해 상대 배우였던 정도원 역시 과거 촬영 비하인드를 공개한 바 있다.

영화 '밀정'에서 엄태구가 연기한 하시모토의 수하 우마에 역을 맡았던 정도원은 과거 유튜브 채널 '선도부장 이종혁'에 출연해 당시 촬영 현장을 회상했다.

이날 정도원은 "135대 정도 맞았다"며 "진짜로 맞은 것"이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이어 그는 "대본에는 장갑에 툭툭 치고 '일 똑바로 해'라고 써 있었다. 그러면 저는 '스미마셍'이라고 하면 됐다. 그래서 '스미마셍'만 외우고 갔다"고 설명했다.

그러면서 "제가 어떻게 하실 거냐고 물어봤더니 엄태구 씨가 '잘 모르겠어요', '잠깐만요'라고 하더라"며 "그러더니 엄청 때렸다"고 말해 웃음을 자아냈다.