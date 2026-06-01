'엄태웅♥' 윤혜진, 발레슈즈 벗자 드러난 '변형된 발가락'...'시누이' 엄정화도 응원

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 윤혜진이 발레리나의 고된 현실이 고스란히 담긴 발 사진을 공개하며 무대 복귀를 향한 열정을 드러냈다.

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윤혜진은 1일 자신의 SNS를 통해 발레 슈즈 속 상처투성이 발과 울퉁불퉁하고 휜 발가락 모습을 공개했다.

오랜 시간 발레에 인생을 바친 무용수만이 가질 수 있는 흔적이 고스란히 담긴 사진은 보는 이들의 안타까움과 감탄을 동시에 자아냈다.

앞서 지난달 12일 윤혜진은 공연 소식을 직접 알리며 벅찬 심경을 전한 바 있다. 그는 "공연합니다. 늘 마음속으로 내가 혹시 춤을 다시 추게 된다면 내가 갔던 몬테 카를로 발레단의 마이오 작품으로 무대에 오르길 소망했는데 이루어졌네요"라고 밝히며 오랜 꿈이 현실이 됐음을 알렸다.

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윤혜진은 오는 8월 8일 강동아트센터에서 오랫동안 기다려온 공연으로 관객들과 만날 예정이다. 복귀를 앞둔 그는 연습에 매진하며 무대를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

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윤혜진의 기쁜 소식에 시누이인 가수 겸 배우 엄정화도 응원의 메시지를 보냈다. 엄정화는 "너무너무 기쁜 소식이야. 드디어 우리 혜진이의 공연을 볼 수 있다니! 다치지 않게 준비 잘 해! 기도하며 기다릴게!"라고 댓글을 남기며 남다른 가족애를 드러냈다.

한편 윤혜진은 지난 2013년 배우 엄태웅과 결혼했으며, 슬하에 딸 엄지온 양을 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com