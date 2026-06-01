'최진실 딸' 최준희, '골반뽕' 솔직 고백 "'170cm 40kg' 뼈말라 단점, 뽕 없이 못살아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 몸매 관리 과정과 함께 '골반뽕' 착용 사실을 솔직하게 언급하며 근황을 전했다.

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1일 최준희는 자신의 SNS를 통해 "뼈말라 단점 딱 하나 찾음. 골반뽕 없이 어떻게 살죠?"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 최준희는 플라워 패턴의 슬림한 원피스를 입고 남편과 함께 춤을 추며 신혼여행을 즐기는 모습이다. 자연스럽게 이어지는 스킨십과 환한 미소 속에서 신혼의 달달한 분위기가 고스란히 전해진다. 특히 군살 없이 마른 체형과 또렷한 이목구비, 여유로운 포즈가 더해지며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

영상에서 최준희는 몸매를 보완하는 아이템인 '골반뽕'을 언급하며 솔직한 자기 표현을 더해 눈길을 끌었다. 꾸밈없는 발언과 당당한 태도가 맞물리며 그의 일상에 대한 관심 역시 한층 높아지는 분위기다.

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그는 평소에도 SNS를 통해 다이어트 과정, 체형 관리, 스타일링 변화 등을 가감 없이 공유하며 자신만의 라이프스타일을 보여주고 있다. 체중 변화부터 관리 루틴까지 숨김없이 드러내는 솔직한 소통 방식은 팬들 사이에서 꾸준한 화제를 모으고 있다.

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최준희는 과거 루푸스병 투병 과정에서 치료 목적으로 복용한 스테로이드 약물 부작용으로 체중이 96kg까지 증가한 바 있다. 이후 바디프로필 촬영을 계기로 본격적인 감량에 나서 약 47kg까지 감량하며 큰 화제를 모았다. 이후에도 꾸준한 자기 관리를 이어가며 키 170cm에 40kg대 체중을 유지하고 있다고 밝혀 관심을 받고 있다.

한편 2003년생인 최준희는 고(故) 최진실과 야구선수 출신 고 조성민의 딸로 대중에게 얼굴을 알렸다. 2022년 와이블룸과 전속계약을 체결하며 연예계 활동 가능성을 열었지만, 약 3개월 만에 계약을 해지하고 현재는 인플루언서로 활동 중이다.

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최근에는 오랜 기간 교제해 온 11세 연상의 남자친구와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 장을 열었다. 신혼 생활과 함께 더욱 솔직해진 일상 공개가 이어지며 대중의 관심이 계속되고 있다.