이국주, '코빅' 개그우먼들 폭로 "나만 후배들 기강 안 잡았다, 센 이미지 억울"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이국주가 자신을 둘러싼 오해에 대한 억울함을 털어놨다.

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1일 이국주의 유튜브 채널에서는 '아침부터 고기 굽는 배운 사람 it's me! 이국주의 찐단골식당 공개합니다. 너무 많이 오지 마세요. 제가 먹어야 되니깐..'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이국주는 자신의 한국 단골식당들을 소개하기로 했다. 마지막 식당에서 개그맨 후배 김승진을 초대한 이국주는 "네가 생각하는 이국주 선배의 이미지가 뭐였냐"고 물었고 김승진은 "처음에 '코빅' 왔을 때도 어려운 선배지 않냐. 고집 세고 무시하고 괜히 내가 다가가면 '뭐야?' 이럴 거 같은 느낌이었다. '왜 친한 척해?' 이럴 줄 알았다. 근데 반전 매력으로 선배님이 저한테 먼저 와서 인사해줬다"고 밝혔다.

김승진은 "저 혼자 앉아있으니까 선배님이 저한테 오시더니 '너 예전에 유튜브 찍은 거 진짜 재밌게 봤는데 진짜 그렇게 한 거냐'고 말씀을 먼저 해주셔서 '선하시네? 의외다. 인심이 좋으시네' 했다. 그때 마음이 열렸다"고 밝혔다.

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이에 이국주는 "그럴 거 같았다. 내가 생각보다 다가가기가 힘들다더라"라고 밝혔고 김승진은 "개그우먼들 기강 잡을 거 같았다"고 이국주에 대한 오해를 밝혔다.

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이국주는 "근데 진짜 나만 안 잡았다"고 밝혔고 김승진은 "아예 안 잡으신다"고 인정했다. 이국주는 "그래서 억울할 때도 있었다. 전국민을 만나서 술 한잔 해야 되나? 할 정도로 약간 그랬는데 '코빅' 녹화 때 알지 않냐. 내 공간에서 대본 외우고 관객 서치하고 뭐할지 애드리브 준비하는 것만으로도 힘들어서 후배들과 얘기할 시간이 없었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com