소유, 하이닉스 주식으로 산 집 공개…새빨간 벽지 '과감한 인테리어'

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[스포츠조선 이우주 기자] 씨스타 소유가 이사한 새 집을 공개했다.

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1일 유튜브 채널 '소유기'에서는 '우당탕탕 소유의 이삿날..'이사, 두 번 다시는 안 하고 싶어..''라는 제목의 영상이 게재됐다.

소유는 10년 전 하이닉스, 삼성전자 등에 넣은 주식 1억으로 불린 수익금으로 집을 매매했다고 밝힌 바 있다. 대망의 이삿날, 소유는 6년간 살았던 월셋집을 떠나 아쉬운 마음을 드러냈다. 그러면서 소유는 "살짝 보여드릴까요? 너무 예쁘게 나왔다"며 이사할 새 집 인테리어를 살짝 공개했다. 소유는 "룸투어 기대해보셔도 된다. 욕심 낸 부분이 있다"고 밝혔다.

대부분의 짐을 버리고 간다는 소유는 "집 인테리어가 들어가서 분위기랑 맞지 않는다. 그리고 오래 썼다. 어제 냄비랑 이런 것도 다 버리려다가 일단 가지고 간다. 왜냐면 소비가 너무 늘어나니까 쓸 수 있는 건 쓰다가 천천히 버리려고 한다"고 밝혔다.

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제작진은 "짐 다 빼니까 시원섭섭하지 않냐"고 했지만 소유는 "인테리어가 안 된 걸 보고 이 집 마무리를 봤으면 아쉬움이 남았을 거 같은데 인테리어가 어느 정도 돼있는 걸 보고 이사할 집을 보고 왔지 않냐. 많이 노후됐더라. 아쉬움 없이 잘 나왔다"고 밝혔다.

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이어 이사한 집으로 가 본격적인 짐 정리와 가구 설치를 한 소유. 소유의 새 집은 화이트톤의 갈끔한 인테리어를 자랑했다.

5시간의 대장정을 걸쳐 1차 이사를 끝낸 소유. 소유는 새빨간 벽지가 돋보이는 방에서 다시 카메라를 켰다. 소유는 "힘들어서 쌍꺼풀이 짙어졌다. 보일러도 설치 못해서 근처 찜질방에 가서 씻고 와야 될 거 같다"고 지친 기색을 보였다.

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소유는 "아직 이사는 끝나진 않았지만 룸투어를 기대해달라. 그때는 가구가 좀 채워질 거니까. 제가 진짜 공들인 부분들이 많다. PD님들이 보면서 '오오' 했다"고 밝혀 기대를 모았다.

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wjlee@sportschosun.com