'박수홍♥' 김다예, 36kg 겨우 뺐는데…둘째 위해 난임병원行 "이번엔 날씬한 산모로"

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[스포츠조선 이우주 기자] 박수홍 김다예 부부가 딸 출산 후 다시 난임병원을 찾았다.

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1일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에서는 '재이의 동생을 만나러..우리에겐 아직 9명이 남아있다} 시험관 임신 출산 육아 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박수홍 김다예 부부는 힘든 시험관 임신 과정을 겪었던 난임병원을 딸과 함께 다시 찾아왔다. 담당 전문의를 만나 반갑게 근황을 나눈 두 사람. 김다예는 "재이의 동생이 될 친구들, 같은 때에 만들어진 친구들인데"라고 냉동 배아를 언급했고 전문의는 "잘 있다. 잘 보관되어있다. 기다리고 있다. 졸업하신지 2년이 넘으시긴 했다"고 밝혔다.

김다예는 "지금 엄두가 안 난다. 출산하고 너무 고생했다"며 "지금은 그래도 많이 회복됐다. 저는 회복이 1년은 걸린 거 같다. 지금도 기침 세게 하면 제왕절개 한 곳이 가끔 아프다"고 토로했다.

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하지만 둘째 계획이 있다는 김다예는 "둘째도 어쨌든 완전 무계획은 아니고 다음 하반기, 상반기로 생각하고 있다. 어느 정도 재이를 키우고 그 이후에"라며 "주변에서 이제 터울이 2살 이내에 짧은 친구도 있는데 저는 4살이 좋아 보인다"고 밝혔다.

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김다예는 "저는 배아가 있으니까 바로 이식하면 되지 않냐"고 기대를 보였지만 전문의는 "근데 검사는 다시 해야 한다. 피 검사하고 전체 상태가 어떤지 확인해봐야 한다. 나팔관 검사를 다시 한번 해봐야 한다"고 밝혀 김다예를 놀라게 했다. 이에 김다예는 "고통 없이 시험관할 거라 생각했는데 또 다른 난관이 있다"고 토로했다.

전문의는 "하반기에 하는 거면 한 달 전에 검사하러 와서 검사하고 그 다음달에 (시작한다)"라고 설명했고 김다예는 "출산 이후 문제만 없다면 (괜찮다.) 시험관도 시험관인데 (힘들었던 게) 첫 번째가 출산이었다. 시험관은 정신적으로 더 힘들었다. 아무래도 살도 너무 많이 쪘으니까. 이번에는 좀 날씬한 산모로"라고 바랐다.

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wjlee@sportschosun.com