"유재석에게도 말씀드려"…양상국, 태도 논란 후 위축된 근황 "웃기고 싶어 과했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 양상국이 최근 불거진 태도 논란에 대해 솔직한 심경을 털어놨다.

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1일 방송된 TV CHOSUN 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 개그맨 박영진이 힘든 시간을 보내고 있는 양상국을 만나 진심 어린 위로를 전하는 모습이 그려졌다.

이날 박영진은 양상국을 보자마자 "요즘 힘들지? 나는 그런 경험이 없어서 어떤 조언을 해줘야 할지 모르겠다"고 조심스럽게 말을 건넸다. 이어 20년 지기 절친인 그는 "내가 아는 양상국은 혼자 자책을 많이 하는 사람이다. 그래서 지금도 스스로를 많이 몰아붙이고 있을 것 같았다"고 걱정했다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 패널들도 평소 방송에서 보여주던 강한 이미지와는 다른 양상국의 모습에 놀라움을 드러냈다. 이에 김국진은 "양상국은 마음이 굉장히 여린 친구"라며 "지금 보이는 모습이 진짜 양상국"이라고 말했다.

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박영진은 "지금 너무 위축된 건 아니냐"고 물었고, 양상국은 "위축됐다기보다는 이런 경험 자체가 처음이라 힘든 건 있다"고 솔직하게 답했다.

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이어 "이 정도 사랑을 받아본 것도 처음이고, 반대로 이 정도 질타를 받아본 것도 처음이다. 안 힘들다고 하면 거짓말"이라며 심경을 고백했다.

그러면서 "개그맨이 방송에 나가서 아무 말도 안 하고 가만히 있으면, 그동안 나를 불러주지 않았을 것"이라며 "어디서든 웃기고 싶은 마음이 컸는데, 그러다 보니 과하게 행동하면서 실수를 하게 됐다"고 털어놨다.

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양상국은 "이제는 내가 어느 선까지 가야 하는지 고민하게 된다"고 덧붙이며 한층 신중해진 모습을 보였다.

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이를 들은 김국진은 "그런 과정을 겪으면서 자신의 선을 넓혀가는 것"이라며 따뜻한 조언을 건넸다.

박영진 역시 "개그에는 정답이 없다고 생각하며 웃음을 주기 위해 노력하지만, 결국 대중이 불편함을 느낀다면 그게 정답"이라며 "우리는 대중의 사랑을 먹고 사는 직업이니까 그 의견을 받아들여야 한다"고 말했다.

또한 박영진은 "유재석 선배님께도 잘 말씀드렸지?"라며 논란과 관련된 상대들에게 사과했는지를 물었고, 양상국은 고개를 끄덕이며 답했다.

이에 박영진은 "짚고 넘어갈 건 짚고, 사과할 건 사과하고, 다시 잘하면 된다"며 "너무 자책하지 말고 앞으로 더 좋은 모습 보여주면 된다"고 응원해 훈훈함을 자아냈다.

한편 최근 양상국은 '김해 왕세자' 캐릭터로 또 한번의 전성기를 맞이하며 큰 사랑을 받았다. 하지만 예측 불가한 입담으로 태도 논란에 휩싸였다. 그는 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에 출연해 선배 유재석에게 "혼낸다"고 말하거나 "경상도 남자는 여자를 집에 데려다주지 않는다"는 발언을 이어가며 무례하다는 지적을 받았으며, tvN '놀라운 토요일'에서도 고성을 지르거나 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않는 모습 등 흐름을 끊는 과한 리액션과 억지 설정으로 시청자 피로감을 키웠다는 반응이 나오며 논란이 커졌다.

olzllovely@sportschosun.com