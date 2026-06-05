고윤정, 커피잔 들고 엉덩이 쏙···꾸러기 포즈도 청순하네

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고윤정이 꾸밈없는 일상 사진만으로도 남다른 존재감을 드러냈다.

Advertisement

고윤정은 5일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 고윤정은 카페와 거리, 야외 공간 등을 오가며 여유로운 시간을 보내고 있는 모습. 특히 검은색 민소매 톱과 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림에도 독보적인 분위기를 자아냈다. 커피잔을 손에 든 채 카메라를 응시하는 모습은 화보를 연상케 했다.

또 다른 사진에서는 길가에서 아이스크림을 먹으며 리얼한 표정을 지었고 길거리에서 여유로운 제스처로 영화 속 한 장면 같은 분위기를 완성했다. 별다른 포즈나 화려한 스타일링 없이도 특유의 맑고 청초한 매력이 돋보였다.

Advertisement

사진을 본 팬들은 "일상이 화보다", "강아지보다 눈이 간다", "분위기가 독보적이다", "꾸안꾸의 정석" 등의 반응을 보였다.

Advertisement

한편 고윤정은 최근 종영한 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서 영화사 최필름 소속 기획 PD 변은아 역으로 출연해 시청자들의 사랑을 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com