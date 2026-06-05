'한강 아이유' 남창희 아내, 얼마나 예쁘길래...홍진경 "남창희 뭔데 복 얻었냐더라"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 남창희가 '아이유 닮은' 비주얼로 화제가 된 아내를 언급하며 행복한 신혼 생활을 공개했다.

Advertisement

5일 유튜브 채널 '김그리'에는 "그리야 결혼은 말야"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 남창희는 '결혼해서 좋냐'는 질문에 "너무 좋다"며 행복한 신혼 생활을 떠올렸다. 그는 "집에 있다가 '우리 뭐 먹으러 갈까'라고 말하고 바로 나가는 일들 있지 않나. 친구같이 지낼 수 있는 게 너무 좋더라"며 웃었다.

이때 홍진경은 "심지어 아이유만큼 예쁘다. 댓글에 '남창희가 뭔데 저런 복을 얻었을까'라고 하더라"고 하자, 남창희는 쑥스러운 듯 고개를 숙이며 웃음을 터뜨렸다.

Advertisement

홍진경은 "방귀는 텄냐"라고 물었고, 남창희는 "연애할 때부터 방귀를 안 텄다. 나는 치아가 삐뚤어져 있어서 치실을 해야 하는데, 치실 하는 것도 안 보여줬다"라고 말했다.

Advertisement

하지만 예상치 못한 건강 문제로 상황이 달라졌다고 털어놨다. 남창희는 "작년에 갑자기 항문 질환이 생겼다. 변을 보는 게 너무 힘들어져서 병원에 갔더니 긴급 시술을 하자고 하더라"라고 밝혔다. 그는 "시술받고 내 의지와 상관없이 방귀가 나오는 상황이 됐다"라고 상황을 떠올렸다.

남창희는 "아내한테 시술받았다는 것을 말하지 않았다"라면서 "아내가 아파서 입원해서 저녁에 병문안을 가려고 했는데 갑자기 내가 아프게 된 상황이었다. 아내가 아픈데 나도 아프다고 말하기가 미안해서 혼자 조용히 시술받고 왔다"고 말했다.

Advertisement

하지만 시술 후 병문안을 간 순간부터 문제가 시작됐다. 남창희는 "시술 후 아내가 입원한 병원에서 잤다. 근데 그날 시술을 했으니까 조절이 안 되더라. 자꾸 방귀가 나왔다"라고 털어놔 웃음을 안겼다.

Advertisement

결국 아내에게 시술 받은 상황을 털어놨다는 남창희는 "'이런 모습 보여주기 싫었는데 어쩔 수 없다'고 말했다"면서 "한번 트고 나니까 나한테 고마워하더라. 오히려 빨리 트는 것도 좋은 것 같다"라고 덧붙였다.

한편 남창희는 지난 2월 배우 출신 윤영경과 결혼했다. 윤영경은 과거 '무한도전'에 출연해 '한강 아이유'라는 별명으로 화제를 모았으며 현재는 공무원으로 근무 중이다.

anjee85@sportschosun.com