갓세븐 영재, 제작사 대표 공개저격…‘드림하이2’ 출연료 1년째 못받았다

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 갓세븐(GOT7) 멤버 영재가 출연료 미지급 문제를 다시 공개적으로 언급하며 답답한 심경을 드러냈다.

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영재는 최근 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 뮤지컬 '드림하이 시즌2' 제작사를 향해 목소리를 높였다.

그는 "6월 9일까지 정리해주신다고 했던 것 같은데 오늘까지도 정리가 안 되고 있다"고 적었다. 이어 "8월이 되면 출연료 문제가 해결되지 않은 지 거의 1년이 된다"며 답답함을 토로했다.

영재는 "받아야 할 출연료도 제대로 받지 못한 상황에서 관련 게시물을 보는 사람의 마음은 어떻겠냐"며 "일부 금액만 지급해놓고 마치 정산이 진행 중인 것처럼 이야기하지 말아달라"고 호소했다.

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특히 그는 제작사 아트원컴퍼니와 김은하 대표 계정을 직접 태그하며 공개적으로 문제 해결을 촉구했다.

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영재는 "내가 보기에는 정산이 되고 있다고 보기 어려운 수준의 금액"이라며 "부당한 요구를 한 것도 아니다. 좋게 해결하고 싶었지만 상황을 불편하게 만든 건 우리 쪽이 아니라고 생각한다"고 밝혔다.

앞서 영재는 지난 1월 뮤지컬 '드림하이 시즌2' 제작사를 상대로 법적 대응에 나섰다. 그는 지난해 4월부터 7월까지 해당 작품에 출연했지만 공연 종료 후에도 출연료를 지급받지 못했다고 주장했다. 이후 출연료 문제가 완전히 해결되지 않은 상황에서 '드림하이 시즌3' 제작 소식까지 전해지며 논란은 더욱 커졌다.

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당시 일각에서는 출연료 지급 문제를 해결하지 않은 채 후속 작품을 제작하는 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.

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한편 영재는 지난해 11월 입대해 현재 사회복무요원으로 대체 복무 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com