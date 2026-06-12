김은희, 장항준 카드값에 급발진 "천만 감독 됐는데, 아직도 내 계좌서 나가"

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[스포츠조선 이지현 기자] 장항준 감독이 천만 관객을 돌파한 흥행 감독이 됐음에도 여전히 아내인 김은희 작가의 계좌에서 신용카드 대금이 빠져나가고 있다는 사실이 공개돼 웃음을 자아냈다.

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지난 11일 유튜브 채널 'VIVO TV-비보티비'에는 '김은희의 소원 "이제는 장항준 돈 좀 쓰자!" 송쎄오의 우당탕탕 광고 촬영 습격기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 송은이는 소속 아티스트인 장항준·김은희 부부의 동반 광고 촬영 현장을 찾아 응원에 나섰다.

대기실에서 만난 김은희는 차기작을 집필 중인 근황을 전한 뒤 남편을 향해 "장항준이 요즘 너무 거들먹거려서 재수없어 죽겠다"고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 송은이가 "(장항준) 돈도 쓰냐"고 묻자 김은희는 "얼굴도 못 본다. 그래서 돈 좀 쓰고 싶은데 카드도 안 줬다"고 말해 폭소를 유발했다. 이어 "더 황당한 건 장항준 신용카드가 아직까지 제 계좌에서 나간다는 것"이라고 깜짝 폭로했다.

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김은희는 "그 사실을 알게 된 게 '왜 이렇게 많이 나가지?' 싶어서였다. 아낀다고 아껴도 계속 돈이 나가더라"며 "알고 보니까 내가 쓴 게 아닌데 장항준 카드값이 몇 년 동안 계속 내 계좌에서 빠져나가고 있었다"고 털어놨다.

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이를 들은 송은이는 "항준 오빠가 평소 '은희는 돈에 관심도 없고 아무것도 모른다'고 하더라"고 거들었고, 김은희는 "맞다. 원래는 관심도 없고 잘 몰랐는데, 알고 나니까 갑자기 열 받기 시작했다"며 너스레를 떨었다. 그러면서 "이제는 내 카드도 그쪽 계좌에서 나가게 해야겠다"고 선언했다.

광고 촬영을 마친 뒤 세 사람이 함께한 식사 자리에서도 신용카드 이야기는 이어졌다. 송은이가 다시 한번 카드 결제 문제를 언급하자 장항준은 "알고 있다"고 담담하게 답했다. 이에 김은희가 "이제는 좀 바꿔야 되지 않을까?"라고 조심스럽게 말하자, 장항준은 짧게 "알았다"고 답하며 웃으며 상황을 마무리했다.

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한편 장항준 감독이 연출한 영화 '왕과 사는 남자'는 현재까지 누적 관객 수 1688만 명을 기록 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com