마냥 밝았던 장도연, 결국 펑펑 오열…'구기동' 마지막 날 무슨 일 있었나 ('구기동 프렌즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]'구기동 프렌즈'에서 마냥 밝았던 장도연은 구기동 하우스 퇴소를 앞두고 갑작스럽게 터진 눈물에 자리를 이탈했다.

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오늘(12일) 방송될 tvN '구기동 프렌즈'(연출 이세영) 최종회에서는 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진과 절친들이 함께하는 예측 불가 '마육대(마흔 육상 파티)'부터 눈물의 작별 현장까지 공개된다.

이날 구기동 하우스를 퇴소하는 6인방이 그동안의 동거 생활 소감과 끝인사를 주고받는다. 마냥 밝았던 장도연은 갑작스럽게 터진 눈물에 자리를 이탈하기도 해 한 식구가 된 이들의 가슴 찡한 마지막 이야기가 기다려진다.

또한 아역 배우로 활동하며 운동회를 제대로 즐겨보지 못한 장근석은 '동사친'들의 절친들과 '마육대'로 로망을 실현한다. 이다희 팀과 경수진 팀으로 나뉜 이들은 '혼밥러'들의 소울 푸드, 돼지고기 등 다양한 상품을 걸고 레트로 게임을 통해 승부를 가린다. 지는 건 용납할 수 없는 승부의 여신 이다희는 합법적으로(?) 폭주, '깔끔 요정' 타이틀을 내려놓고 몸싸움과 반칙도 불사하며 재미를 더할 예정이다.

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게임 중 구기동이 발칵 뒤집히는 돌발 상황이 발생한다. 이다희 팀 남자 멤버와 경수진 팀 여자 멤버가 갑자기 뽀뽀(?)하는 깜짝 놀랄 일이 벌어진 것. 과연 논란의 주인공들은 누구일지 궁금증이 치솟고 있다.

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한편, 이날 방송에서는 '요알못(요리를 알지 못한다)' 장도연이 끼니마다 맛있는 요리를 만들어준 '동사친'들을 위해 호텔식 조식에 도전장을 내민다. '동사친'들이 기상하기 전에 요리를 끝내고 싶었으나 장근석, 이다희, 안재현이 일어날 때까지 요리를 마치지 못한다고. 심지어 장근석, 이다희, 안재현은 장도연이 주방에서 요리하는 생경한 광경에 불안해했다는 후문. 과연 장도연의 첫 요리는 '동사친'들에게 어떤 반응을 얻을지 주목된다.

tvN '구기동 프렌즈'는 오늘(12일) 저녁 8시 35분에 최종회가 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com