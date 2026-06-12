"아기 너무 내려와" '임신' 김지영, 조산 위기에 충격 "밑이 빠질 것 같더니"

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 임신 중 조산 가능성을 언급받고 불안한 마음을 털어놨다.

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12일 김지영의 유튜브 채널에는 '출산이 생각보다 빨라질 수도 있대요..'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 김지영은 정기 산전 검진을 위해 산부인과를 찾았다.

진료를 진행하던 의사는 초음파를 확인한 뒤 "아기가 생각보다 주수에 비해 많이 내려와 있다. 머리가 너무 내려왔다. 운동을 많이 했느냐"고 설명했다. 이어 "지금 너무 빨리 나오면 안 된다"며 운동량을 줄일 것을 권했다.

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김지영은 평소 주 4회 정도 운동을 하고 있다고 밝혔고, 의사는 "2주 동안은 운동을 아예 하지 말고 걷기 정도만 하라"며 "필라테스도 줄이는 게 좋겠다"고 조언했다.

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특히 의사는 "아기를 최대한 더 뱃속에 있어야 한다"며 "이처럼 아기가 아래로 많이 내려와 있고 자궁경부 길이가 정상이어도 조산하는 경우가 있다"고 설명했다. 이어 "예전보다 자궁경부 길이도 짧아지기 시작했다. 지금부터는 아기 무게 때문에 더 짧아질 수 있다"고 덧붙였다.

이에 김지영은 "밑이 빠질 것 같은 느낌이 있었다"며 몸의 변화를 털어놨고, 의사는 "그런 느낌이 생기는 것도 무리가 아니다"고 말했다.

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다행히 아기의 성장 상태는 양호했다. 의사는 "아기는 주수에 맞게 잘 크고 있다"고 설명했고, 김지영은 안도하는 모습을 보였다.

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이후 집으로 돌아간 김지영은 "사람마다 다르겠지만 운동을 안 하는 게 진짜 너무 힘들다"며 "운동을 해야 피가 머리부터 발끝까지 도는 느낌이 나는 사람인데 2주간 금지라니"라고 아쉬움을 토로했다. 이어 "임신 초기 이후로 처음"이라며 답답한 심정을 털어놨다.

그러면서 김지영은 포비(태명)가 역아 였기 때문에 최근 운동을 하며 아기를 아래로 내리는 동작을 의도적으로 많이 했다고 고백했다. 그는 "최근에 주 4회 운동을 하면서 일부러 애를 내리는 동작을 많이 했다"며 "그랬더니 쑥 내려가 버렸다"고 말했다.

이어 "너무 내려가서 우리 아기 머리가 콕 끼어버렸다"며 "이제 머리가 콕 끼어서 움직이지도 못한대"라고 걱정하면서도 애정을 드러냈다. 김지영은 "너무 귀엽다"며 미소를 지은 뒤 "괜히 문제 생기기 전에 선생님 말씀을 잘 들어야죠"라고 덧붙이며 건강한 출산을 위해 운동을 중단하겠다는 뜻을 밝혔다.

한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티인 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했으나 임신 소식을 전하며 결혼 시기를 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알리며 많은 축하를 받았다.

jyn2011@sportschosun.com