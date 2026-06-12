'김구라 아들' 그리, 늦둥이 동생도 연예인 팔자 "아버지가 절대 안 시킨다고"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그리가 6세 늦둥이 여동생의 사주를 공개했다.

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12일 유튜브 채널 '김그리'에는 '(충격 선언) 김구라와 이별'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 그리는 자신의 사주를 본 데 이어 6세 늦둥이 여동생의 사주도 함께 살펴봤다. 그는 "아버지는 동생은 절대로 연예인 안 시킨다고 했다"며 "연예인이 아니더라도 어렸을 때부터 나처럼 방송활동은 안 시킨다고 했다"고 말했다.

이어 "장점도 있지만 단점도 명확하게 있기 때문에 만약 활동한다고 해도 좀 커서 하게 할 거라고 했는데 동생도 완전 연예인 팔자라고 들었다. 혹시 내가 동생 덕을 보는 게 있냐"고 물었다. 그러면서 "못난 오빠라서 미안하다"고 사과해 웃음을 자아냈다.

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하지만 정작 그리는 동생의 생년월일을 제대로 기억하지 못했고, 이에 대해 "동생이 좀 일찍 나와서 인큐베이터에 있어서 그렇다"고 해명했다.

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이를 들은 사주 전문가는 "일찍 나왔다는 포인트를 갖고 명리학적 인사이트로 이야기하자면 부의 사주일 가능성이 높다"고 설명했다. 이어 "부라고 함은 남들과는 차별화된 삶을 가는 모습처럼 그게 나쁜 게 아니다. 이제 시대의 흐름은 개인화 시대로 가고 있으니 오히려 때에 맞게 아이가 나온 것 같다"고 덧붙였다.

한편 김구라는 2015년 전 부인과 18년간의 결혼 생활을 마무리하고 합의 이혼했다. 이후 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼했으며, 이듬해인 2021년 둘째 딸을 품에 안았다.

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당시 김구라는 둘째 딸의 출산 소식을 뒤늦게 전하며 "아이가 좀 일찍 나와서 한두 달을 인큐베이터에 있었다"며 "아이가 지금은 건강하지만 일찍 나왔기 때문에 병원 검사도 꾸준히 받아야 되는 상황이었다"고 밝힌 바 있다.