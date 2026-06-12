"뽀뽀하려고 나왔냐" 장도연·김대호, 입술 접촉 사고에 '술렁' ('구기동프렌즈')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 장도연과 김대호가 예상치 못한 '입술 접촉 사고'로 웃음을 안겼다.

Advertisement

12일 방송된 tvN '구기동 프렌즈' 최종회에서는 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진과 절친들이 함께하는 예측 불가 '마육대(마흔 육상 파티)'가 펼쳐졌다.

이날 '마육대'에서는 가위바위보 대결이 진행됐다. 김대호와 장도연은 서로를 향해 가던 중 입술이 살짝 부딪히는 돌발 상황이 벌어져 모두를 놀라게 했다.

당황한 김대호는 "아무것도 안 했다"며 황급히 해명했고, 이를 본 최다니엘은 "둘이 뭐냐"고 의심의 눈초리를 보냈다. 이에 장도연은 "괜찮다. 나쁘지 않았다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

Advertisement

두 사람이 다시 대결에 나섰지만 멤버들은 "진짜 부딪혔냐", "살짝 닿았다"며 접촉 사고 이야기를 계속 꺼내며 놀렸다.

Advertisement

하지만 장도연은 안재현과의 대결에서도 몸이 부딪히는 상황이 발생했고, 또 한 번 논란의 중심에 섰다.

이를 본 김대호는 "상습적이네"라며 버럭했고, 최다니엘은 "너무 의욕이 넘친다. 뽀뽀하려고 나왔냐"며 의심했다. 이어 전소민은 "키싱구라미냐"라고 거들어 웃음을 더했다.