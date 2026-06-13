'성동일 자녀' 한양대 공대생 성준·무용 전공 성빈, 폭풍성장 근황..."너무 잘 커줬다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 성동일의 아들 성준, 딸 성빈이 몰라보게 성장한 근황이 공개되며 화제를 모으고 있다.

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지난 12일 방송된 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 '준아 어서와! 성동일 소원 성취. 준이와 한 잔~ (찐 딸 빈이 등장?!??)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 성준은 아빠 성동일보다 훌쩍 큰 키로 등장해 눈길을 끌었다. 과학고등학교를 졸업한 그는 현재 한양대학교 건설환경공학과 2학년에 재학 중인 것으로 알려졌다.

미래에 대한 고민을 끊임없이 하는 중이라는 성준은 특허를 2개 보유하고 있을 만큼 학업과 연구에 꾸준히 관심을 이어가고 있으며, 최근에는 심리학 분야에도 흥미를 갖고 공부를 확장해 나가고 있다고 밝혔다.

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이에 성동일은 "너무 잘 커 줘서 너무 감사하다. 한 번도 준이 때문에 '힘들다'라고 말해 본 적이 없다. 본인이 알아서 컸다"라며 흐뭇한 아버지의 마음을 드러냈다.

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뿐만 이날 방송 말미에는 둘째 딸 성빈도 등장해 분위기를 더욱 화기애애하게 만들었다.

현대무용을 전공 중인 고등학교 3학년 성빈은 이전과는 또 다른 성숙한 분위기로 시선을 사로잡았다.

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앞서 성동일 "천지개벽할 정도로 달라졌다"며 "몸 자체가 무용할 몸은 아닌데 그걸 이겨냈다. 어릴 때 보면 완전 안짱다리였다. 몸무게가 47kg"이라고 말했다.

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이후 과거 귀여운 모습과 달리 성숙해진 모습의 성빈이 등장했다. 성빈은 "아빠가 용돈을 잘 안 준다"라고 폭로하는 것은 물론 눈빛으로 아빠를 들었다 놨다 하며 남다른 부녀 케미로 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com