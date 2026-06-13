김준호, 아이 위해 담배도 끊었는데..."예쁜 아이 착상되길" 간절 ('독박투어')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 김준호가 "우리 지민이가 항상 건강하고, 나랑 예쁜 아이가 착상되길 기원한다"라며 간절한 2세 소원을 빌었다.

Advertisement

13일(오늘) 밤 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 2회에서는 '인도양의 보석' 스리랑카로 떠난 '개그맨 찐친' 5인방 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 카타라가마 사원에서 경건한 마음으로 소원을 비는 모습이 담긴다.

이날 '독박즈'는 현지 명소이자 '소원 맛집'인 카타라가마에 도착해 코코넛을 산다. '신성의 열매'인 코코넛을 사서 신전 제단에 강하게 내리쳐 깨트리는 '코코넛 깨기 의식'을 하기 위해서인데, 홍인규는 "코코넛이 잘게 깨질수록 소원이 더 잘 이뤄진다"고 설명해 '독박즈'를 긴장시킨다.

직후 김준호는 "우리 지민이가 항상 건강하고, 나랑 예쁜 아이가 착상되길 기원한다"라며 코코넛을 세게 내리친다. 하지만 전혀 깨지지 않아 김준호는 물론 '독박즈'까지 당황케 한다. 이에 유세윤은 "이번엔 착상이 안 되나 보다"라며 대리 걱정하고, 착잡한 마음이 든 김준호는 "코코넛 하나 더 사올까?"라고 말한다. 그러자 홍인규는 "저쪽에 양동이에 물을 채워서 기도하는 곳이 있다"고 알려줘 김준호를 안심시킨다.

Advertisement

다시 그곳으로 간 김준호는 신성한 물을 양동이에 채워 사원을 돌며 복을 기원하는 '물 양동이 의식'을 한다. 이어 그는 "올해 어떤 상도 필요 없다. 제발 '착상'만 부탁드린다"며 열심히 기도를 올린다.

Advertisement

순탄하게 의식을 마친 '독박즈'는 자연 속에 있는 '분위기 맛집'인 바비큐 레스토랑에서 저녁 식사를 한다. 식당에서 이들은 다양한 바비큐를 주문한 뒤, 스리랑카 편 '최다 독박자' 벌칙에 대해 이야기를 나눈다. 이때 홍인규는 "우리 장모님이 준호 형이 중국에서 한 '아바타 분장' 보고 많이 웃었는데"라며 '분장 벌칙'을 제안한다. 장동민은 "그럼 ('스리랑카의 상징'인) 표범 어떠냐?"라고 묻는다. 홍인규는 "동민이 형이 분장 금손이니 딱이다"라며 폭풍 호응한다. 이렇게 '표범 분장'이 '최다 독박자' 벌칙으로 확정된다. 과연 스리랑카에서 큰 웃음을 선사할 '표범 분장'을 누가 하게 될지 초미의 관심이 쏠린다.

한편 김준호는 김지민과 지난해 7월 결혼식을 올렸으며, 최근 시험관 시술을 통해 2세를 준비 중이라고 밝혔다.

Advertisement

김지민은 최근 유튜브 채널 '준호 지민'에서 "내일 모레부터 주사 시술이다"고 했고, 이를 들은 김준호는 "아이를 만약에 2월에 가지면 12월에 낳는다"라며 설렘을 드러냈다.

Advertisement

특히 2세를 위해 금주 뿐만 아니라 금연 중인 김준호 "안 피니까 안 피게 된다. 자기와 아이를 생각하니까 의무감으로, 책임감으로 끊을 수 있다. 그렇게 못 끊었던 걸"이라고 밝혀 눈길을 끌기도 했다.

anjee85@sportschosun.com