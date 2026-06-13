유재석, 짓밟혀 얼굴 빨개진 이경규에 당황..."형님 밟히는 모습 처음봐"('놀뭐')

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[스포츠조선 정안지 기자] 이경규가 누군가의 발에 자근자근 짓밟히고 있어 눈길을 끈다.

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13일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '예능의 왕' 이경규와 '호위무사' 이윤석이 출격해, 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 함께 희로애락이 휘몰아치는 왕의 버라이어티를 펼친다.

공개된 사진 속 이경규는 누군가의 발에 자근자근 짓밟히고 있어 눈길을 끈다. 1열에서 직관하던 멤버들은 "이경규 형님이 밟히는 모습은 처음 본다"라며 웅성거리고, 이윤석만 이경규의 손을 꼭 잡아주면서 충성심을 발휘한다.

그러나 이경규가 좀비 소리를 내며 고통스러워하자, 이윤석은 잠시 충성심을 잊고 활짝 웃음을 터뜨리다가 유재석에게 들키고 만다. 유재석은 "윤석아 오늘 제일 많이 웃는다"라고 말해, 과연 이경규에게 무슨 일이 생긴 것인지 궁금증을 자극한다.

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이어서 이윤석이 다음 차례로 나선다. 하지만 은밀한 비밀을 들킬 위기를 맞게 되고, 당황한 이윤석은 "잠깐만!"을 다급히 외친다. 흰 천 안으로 꼬물꼬물 숨은 이윤석과 난리가 난 채 구경 중인 멤버들의 모습이 어떤 상황인지 관심을 집중시킨다.

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거침없이 짓밟히는 이경규와 비밀이 들통날 위기에 처한 이윤석의 수난은 6월 13일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com