백도빈, 5개월만 20kg 감량 후 반쪽된 얼굴...♥정시아 "빵 대신 코코넛 또띠아 먹어"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 정시아가 남편인 배우 백도빈이 5개월 만에 20kg 뺀 다이어트 비법을 공개했다.

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13일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 "말로만 듣던 정시아 요리 실력 최초 공개. 남편 백집사에게 전수 받은 일본 카레 레시피"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 정시아는 "남편이 5개월 만에 20kg 뺐다"라고 밝히며 백도빈만의 식단 관리 비법을 소개했다.

그는 "다이어트하면 탄수화물을 특히 먹고 싶지 않나"라면서 "그럴 때 햄버거를 시켜서 패티는 그대로 두고 빵만 빼고 대신 코코넛 또띠아를 넣어서 싸서 먹는다"라고 설명했다. 정시아는 "칼로리가 진짜 낮다"라면서 남편이 실천 중인 식단 노하우를 공개했다.

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이어 코코넛 또띠아를 맛본 정시아는 "맛있다. 종이 같은 식감인데 꽤 괜찮은 맛"이라며 만족감을 드러냈다.

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또한 정시아는 아침 메뉴를 공개하며 백도빈이 구매한 코코넛 밀크를 소개했다. 그는 "남편은 절대 아무거나 먹지 않는다. 자기 몸을 끔찍이 생각하는 사람"이라고 말해 웃음을 안겼다.

정시아는 코코넛 밀크에 과일을 곁들여 간편하게 먹을 수 있는 요거트 스타일의 아침 메뉴를 선보이며 건강한 식습관을 공개했다.

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정시아는 백도빈에게 "좋은 식재료 어디서 구매하냐"라고 물었고, 그는 "좋은 식재료에 관심이 있어서 책도 보고, 블로그도 많은 정보를 얻는다"라고 밝혔다.

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한편, 정시아는 배우 백윤식의 아들 배우 백도빈과 2009년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

anjee85@sportschosun.com