파우 동연, 13일 부친상 비보…"오랜 투병 끝 병세 급격히 악화"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 파우(POW) 멤버 동연이 부친상을 당했다.

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소속사 그리드엔터테인먼트는 13일 공식 입장을 통해 "깊은 슬픔 속에 안타까운 소식을 전하게 됐다. 동연의 부친께서 오랜 투병 끝에 병세가 급격히 악화돼 이날 새벽 별세하셨다"고 밝혔다.

이어 "현재 동연은 유가족들과 함께 빈소를 지키며 고인을 추모하고 있다"며 "당분간 예정된 스케줄과 팬들과의 소통은 진행되지 않을 예정"이라고 전했다.

또한 소속사는 "활동 재개와 관련된 사항은 추후 별도로 안내드리겠다"며 "아티스트와 유가족이 고인을 애도하는 시간을 가질 수 있도록 따뜻한 위로와 배려를 부탁드린다"고 당부했다.

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동연은 현재 가족들과 함께 슬픔 속에서 장례 절차를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

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한편, 동연이 몸담고 있는 그룹 파우(POW)는 요치, 현빈, 정빈, 동연, 홍으로 구성된 5인조 보이그룹으로, 1월 'COME TRUE'로 활동한데 이어 최근에는 중국 주요 도시를 순회하며 팬사인회와 팬 이벤트를 개최하는 등 글로벌 활동을 활발히 이어왔다. 또한 프로젝트 'The Demo Tape'를 통해 멤버들의 자작곡을 선보이며 성장형 아티스트로서 입지를 넓혀가고 있다.

anjee85@sportschosun.com