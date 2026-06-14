"코에 몇백 태웠더니"…최준희, 결혼 후 떠난 신혼여행서 증명한 '성형 대성공' 콧날

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[스포츠조선 김준석 기자] 故 최진실의 딸 최준희가 신혼여행지에서 더욱 뚜렷해진 미모를 과시하며 근황을 전했다.

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최준희는 지난 12일 자신의 SNS를 통해 "코에 몇백을 태웠으니 옆만 보는 거야"라는 다소 파격적이고 솔직한 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 최준희는 신혼여행지의 이국적인 배경을 뒤로한 채 스타일리시한 의상을 입고 자연스러운 포즈를 취하고 있다.

특히 수술 이후 더욱 정교해진 콧날이 시선을 압도하며, 그의 옆모습은 그야말로 '성형 대성공'이라는 반응을 이끌어내고 있다.

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또한 이번 게시물에는 남편과 함께 찍은 다정한 투샷도 포함되어 눈길을 끌었다. 두 사람은 서로에게 밀착한 채 달달한 신혼 분위기를 자아내며 보는 이들의 부러움을 샀다.

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최준희는 앞서 쌍꺼풀 수술, 코 성형, 안면 윤곽 등 다수의 성형 및 시술 사실을 대중에게 가감 없이 공개하며 소통해 왔다.

또한 꾸준한 자기 관리를 통해 키 170cm에 40kg대 체중을 유지하고 있다는 사실을 밝히며, 자신의 변화 과정을 당당하게 드러내는 행보로 늘 큰 화제를 모으고 있다.

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자신의 성형 투자 결과를 신혼여행지에서 당당하게 증명한 최준희의 거침없는 행보에 팬들은 "코가 정말 예쁘게 됐다", "남편과의 투샷이 너무 보기 좋다" 등 뜨거운 반응을 보내고 있다.

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narusi@sportschosun.com