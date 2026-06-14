조혜련, 여행지 숙소서 '알몸 태보' 충격 고백…김효진 "속옷이라도 입지"(아형)

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[스포츠조선 김준석 기자] 조혜련이 과거 해외여행 숙소에서의 독특한 생활 습관을 공개해 웃음을 안겼다.

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13일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'(이하 '아형')에는 연극 '사랑해 엄마'에 출연하는 이경실, 조혜련, 김지선, 김효진이 게스트로 출연해 솔직한 입담을 펼쳤다.

이날 김효진은 "예전에 조혜련과 사이가 조금 멀어진 적이 있었다"고 털어놓으며 두 사람의 해외여행 에피소드를 공개했다.

그는 "원래는 정선희도 함께 가기로 했는데 사정이 생겨 못 가게 됐고, 결국 조혜련 언니와 둘이 여행을 떠났다"고 말했다.

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이어 김효진은 "그 여행을 다녀온 뒤 한동안 연락을 안 했다"고 고백해 궁금증을 자아냈다.

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이유를 묻는 질문에 그는 "당시 조혜련의 태보 다이어트가 한창 유행할 때였는데, 숙소에서 밤마다 알몸으로 태보를 하더라"고 폭로해 스튜디오를 술렁이게 했다.

이에 조혜련은 당황한 듯 "그래도 간접 조명이었다"고 해명했지만, 김효진은 "간접 조명이라고 안 보이냐. 다 보인다"며 "너무 민망해서 눈 둘 데가 없었다"고 맞받아쳐 출연진들을 폭소하게 만들었다.

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결국 참다못한 김효진은 조혜련에게 "속옷이라도 입고 하지 그러냐"고 조심스럽게 말했지만, 조혜련은 "여자끼리 뭐 어떠냐. 너도 해라"라고 답했다고 밝혀 또 한 번 웃음을 안겼다.

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뜻밖의 여행 비하인드가 공개되자 출연진들은 연신 웃음을 터뜨렸고, 오랜 시간이 흐른 뒤 예능에서 다시 꺼내진 두 사람의 추억담은 유쾌한 해프닝으로 시청자들의 이목을 사로잡았다.

narusi@sportschosun.com