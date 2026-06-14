박은영 셰프, ♥하석진 닮은 의사 남편과의 신혼집 공개..달달한 기운 물씬

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[스포츠조선 조윤선 기자] '중식 여신' 박은영 셰프가 신혼집을 공개했다.

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13일 MBC '전지적 참견 시점' 예고편을 통해 '중식 여신' 박은영 셰프의 신혼집이 최초로 공개됐다.

예고편에서 박은영은 배우 하석진을 닮은 훈남 남편과의 달달한 신혼집을 공개했다. 깔끔하면서도 아늑한 분위기의 집에서는 신혼의 달콤한 기운이 물씬 풍겼다.

특히 박은영은 남편과 전화 통화를 하며 애교 넘치는 모습을 보였고, 남편 역시 다정한 목소리로 사랑꾼 면모를 드러내 부러움을 자아냈다.

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이후 박은영은 가게로 출근해 여름맞이 신메뉴 개발에 나섰다. 홍콩에서 전수받은 회심의 닭 날개 만두부터 보양 식재료가 총출동한 중식의 세계를 선보여 감탄을 자아냈다.

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이어 결혼 전 함께 살던 쌍둥이 언니의 집을 찾아 남다른 자매애를 드러냈다. 박은영은 "유일하게 결혼식장에서 언니를 처음 봤을 때 눈물이 났다"고 털어놨다.

이에 언니는 "붙어 있고 연락도 매일 하는데 네가 이제 안 온다는 게 그때야 실감났다"고 말해 뭉클함을 안겼다.

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하지만 감동도 잠시, 자매는 옷 정리를 하던 중 티격태격하며 현실 자매 케미를 뽐냈다. 서로의 옷차림을 두고 "네가 목이 짧아서 목 올라오는 게 안 어울린다", "넌 그냥 천 가방이 더 낫다", "뭐 팔러 다니는 사람인 줄 알았다"며 거침없는 디스를 쏟아내 웃음을 자아냈다.

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이를 지켜본 MC들은 "똑같이 생겼는데 셀프디스한다"고 말해 웃음을 더했다.