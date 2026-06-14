'소라와 진경', 오늘(14일) 마지막 방송…홍진경, 결국 눈물 터진 이유

사진 제공=MBC

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[스포츠조선 안소윤 기자] '소라와 진경' 이소라와 홍진경이 파리 여정의 마지막을 함께한다.

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14일 방송되는 MBC '소라와 진경' 최종회에서는 파리 패션위크라는 기적 같은 도전을 마친 두 사람이 예술가들의 혼이 살아 숨 쉬는 파리 몽마르트르 언덕에서 마지막 회포를 푸는 현장이 공개된다.

이날 몽마르트르의 한 레스토랑에서 자리 잡은 두 사람. 홍진경은 피아노를 발견하고 평소 피아노 연주가 취미인 이소라에게 즉석 연주 신청을 한다. 이에 이소라는 "진경이를 위한" 곡을 연주하겠다며 흔쾌히 건반 앞에 앉는다. 진심의 선율이 파리 하늘에 감미롭게 울려 퍼지자, 이를 지켜보던 홍진경의 눈가가 이내 붉어지기 시작한다.

홍진경은 지난 공백기 동안 서로에게 있었던 수많은 일들을 떠올리며 "우리가 너무 아픈 일들을 많이 겪었던 것 같다"고 오열하며 '언니'를 꼭 끌어안아 스튜디오마저 눈물바다로 만들었다는 후문. 이윽고 "그동안 상처를 열기가 너무 힘들었다"라고 고백하며 비로소 묵은 감정마저 모두 털어낸 두 사람. 과연 무슨 곡이었길래 홍진경의 눈물샘을 자극했는지, 어떤 사연이 숨겨져 있는 것인지 궁금증을 자아낸다.

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한편 MBC '소라와 진경' 최종회는 14일 오후 9시 10분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com