[공식] 홍이설 "허남준과 열애설? 사실 아냐, 친한 대학동료 일 뿐" (전문)

홍이설(왼쪽), 허남준. 스포츠조선DB, 사진 출처=홍이설 개인 계정

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 홍이설이 허남준과의 열애설을 부인했다.

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홍이설은 14일 자신의 개인 계정에 "최근 저와 관련해 돌고 있는 이야기들이 있어서 조심스럽게 글을 남겨요"라고 글을 적었다.

그는 허남준과 불거진 열애설에 대해 "대학시절 수업을 같이 들으며 친해진 동료 사이일 뿐, 열애설은 전혀 사실이 아니다"라면서 "혹시 제 글 때문에 또 다른 오해가 생길까 봐 선뜻 나서지 못하고 있었는데, 계속되는 추측들로 인해 상대 배우님께 폐가 될 것 같아 이렇게 직접 말씀드리겠다"고 전했다.

끝으로 홍이설은 "현재 돌고 있는 열애설과 드라마 관련 이야기들은 모두 사실이 아니니 걱정하지 않으셔도 된다. 더 이상의 추측은 자제해 주시면 감사하겠다"고 당부했다.

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한편 허남준은 현재 방영 중인 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역을 맡아, 시청자들과 만나고 있다. 홍이설 역시 같은 작품에 비서 역으로 출연 중이며, 두 사람은 성균관대학교 동문이다.

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이하 홍이설 SNS 글 전문.

안녕하세요, 홍이설입니다.

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최근 저와 관련해 돌고 있는 이야기들이 있어서 조심스럽게 글을 남겨요.

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언급되고 있는 배우님과는 대학 시절 수업을 같이 들으며 친해진 좋은 동료 사이일 뿐, 열애설은 전혀 사실이 아닙니다!

혹시 제 글 때문에 또 다른 오해가 생길까 봐 선뜻 나서지 못하고 있었는데, 계속되는 추측들로 인해 상대 배우님께 폐가 될 것 같아 이렇게 직접 말씀드리 게 되었어요.

현재 돌고 있는 열애설과 드라마 관련 이야기들은 모두 사실이 아니니 걱정하지 않으셔도 됩니다 더 이상의 추측은 자제해 주시면 감사하겠습니다!

다들 편안한 주말 보내세요

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com